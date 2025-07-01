SOS Çocukköyü Derneği, yaşanan "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" olayının ardından açıklama yaparak, olayın ortaya çıkmasının hemen ardından resmi makamlara bildirildiğini ve sürecin başladığını belirtti.

SOS Çocukköyü Derneği'nden yapılı yazılı açıklamada, "Kurumumuz, çocuklara yönelik her türlü şiddet, ihmal ve istismar karşısında sıfır tolerans ilkesini benimsemektedir" denildi, hem medya hem de toplumun tüm kesimlerinin aynı hassasiyeti göstermesi gerektiği ifade edildi.

Açıklama şöyle:

"SOS Çocukköyü Derneği olarak, Çocuk Köyümüzde bakım gören bir çocuğa karşı sosyal medya üzerinden yazı ile istismarda bulunulduğu şüphesi oluşan bir durum tarafımızca tespit edilmiştir.

Söz konusu vaka tespit edildiği andan itibaren, Çocuk Koruma Politikalarımıza göre kurum içi süreçler derhal işletilmiş, değerlendirme yapılmış ve durum resmi makamlara aynı gün ivedilikle bildirilmiştir. Durumun adli bir vaka olduğu anlaşıldığından, tarafımızca vakit kaybı yaşanmadan, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü bilgilendirilerek gerekli ihbar ve şikayetler yapılmıştır. Lefkoşa Polis Müdürlüğü yetkilileri tarafından, gereken süreç yürütülmektedir. Adli süreç başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından konunun detayları hakkında şu aşamada yorum yapılması, çocuğun yüksek yararı göz önüne alındığında, doğru değildir.

SOS Çocukköyü Derneği olarak en yüksek önceliğimiz, çocuklarımızın güvenliği, hakları ve esenliğidir. Kurumumuz, çocuklara yönelik her türlü şiddet, ihmal ve istismar karşısında sıfır tolerans ilkesini benimsemektedir. Program birimlerimizde çocuklara yönelik koruyucu ortamın sağlanması ve sürdürülmesi için hem önleyici hem de müdahale edici tüm mekanizmalar hassasiyetle uygulanmaktadır.

SOS Çocukköyü Derneği olarak, çocukların haklarını koruma sorumluluğumuz her zaman önceliğimizdir. Bu bağlamda, medya başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin çocuğun yüksek yararı için aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini önemle hatırlatırız."