Külliye uğruna yine onlarca ağaç kesildi!

Ertuğrul SENOVA

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 18 Nisan’da Kıbrıs’ın kuzeyine gerçekleştireceği ziyaret öncesi, Kermiya’daki külliye inşaatının yapımına hız verildiği, inşaat alanının genişletilmesi adına yeni ağaçların kökten kesildiği gözlemlendi.

YENİDÜZEN, kökten kesilen ve inşaat alanının sağ kısmına atılan ağaçları görüntüledi.

Yeni Ercan Havalimanı’nın açılışını yapmak adına Kıbrıs’ın kuzeyine geleceği açıklanan Tayyip Erdoğan’ın programına ilişkin herhangi bir bilgi henüz paylaşılmadı; bu kapsamda külliyeye gidip gitmeyeceği henüz bilinmiyor.

Anımsanacağı üzere külliye inşaatının başlamasından önce de bölgedeki ağaçların büyük bir kısmı kesilerek katledilmişti.