Külliye projesine ‘hayır’ demek için şok eylem: “Hediye değil, İRADE”

Külliye projesine ‘hayır’ diyen sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler, “Hediye değil, İRADE” sloganıyla şok eylem yapıyor.

‘Külliye’ projesine ‘hayır’ demek adına eylem yapacak olan üç birlik ve eyleme destek kararı alan CTP, Kermiya Çemberi’nde toplanıp, yürüyüşe geçti.

Barolar Birliği, Tabipler Birliği ile Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları’nın organize ettiği ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin destek verdiği eylemde, külliyeye karşı insan zinciri oluşturacak.

‘Külliye’ projesinin yapılacağı alanda toplanmaya başlayan eylemciler, “Hediye değil, İRADE” pankartı açtı.

HP, YKP, Sol Hareket ve DAÜ-SEN’in de destek verdiği eylemde eğitim sendikaları KTÖS ve KTOEÖS başkanları da katılım gösterdi.

Gürkut: "Toplumun talebi külliye değil"

Eylemde konuşan Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, pandemi döneminde ülkenin karanlıkta kaldığını, sivil toplum örgütlerinin çabasıyla kötü günlerin aşıldığını söyledi.

Bu dönemin içinde ve sonunda hastaların ilaç bulamaz, hastanelerde yatak bulamaz halde olduğunu kaydetti.

Toplumun talebinin, külliye olmadığının altını çizen Gürkut, bugün burada bir insan Zinciri oluştururken herkesin vicdanının rahat olacağını, yöneticilerin toplumun ihtiyaçlarına kulak vermesi adına bu eylemi gerçekleştireceklerini ifade etti.

Gürkut, taleplerinin inşaatın durması olduğunu dile getirdi.

Konuşmanın ardından uzun süre "Kıbrıs'ta külliye istemiyoruz" sloganları atıldı.

Adanır: "Vize almayan bir bina gayrı yasaldır"

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Başkanı Tunç Adanır, dışardan gelen dayatma projelerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi, bu tip projelerin karşısında olduklarını kaydetti.

Adanır, külliyenin topluma uygun olmadığını, siyasi iradenin bu konuda gereken iradeyi gösteremediğini söyledi.

"Böyle bir projeyle ilgili 4 odamıza vize başvurusu yapmadı. Vize almayan bir bina gayrı yasaldır. Önce hükümet edenler yasaya uymalıdır" diyen Adanır, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Adanır, bu ülkede her gün devlet eliyle gayrı yasal adımlar atıldığına dikkat çekerek, "hükümet edenleri doğru yola getirmek için çaba göstereceğiz" dedi.

“Binalar yetkili kurumlardan alınması gereken onaylar alındıktan sonra yapılır”

Külliyeye karşı Kermiya Çemberi’nde ‘insan zinciri’ oluşturulacak

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