Külliye(n) kaçak!

Ertuğrul SENOVA

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projesi olarak açıklanan ve Türkiye’de ‘pazarlık’ usulü çıkılan ihaleyle 2 milyar 850 milyon TL’ye bütçelenen ‘külliye’ için Kermiya bölgesinde kamulaştırılan arazide inşaat çalışmaları başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu, bölgedeki ağaçların kesilmesiyle başladığı anlaşılan inşaata ilişkin Cumhurbaşkanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre İnşaat Mühendisleri Odası’ndan vize alınmadan inşasına başlanan külliye, aynen Acil Durum Hastanesi ve Yeni Cezaevi gibi ‘kaçak’ konumunda.

İlk olarak Meclis binası inşaatına başlandı… İş, Tüfekçi’nin

Türkiye’de çıkılan ihaleyi kazanan “Siyah Kalem” isimli şirketle görüştüklerini ifade eden Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, şirketin, inşaat işlerinin yüzde 80’ini Kıbrıs’ın kuzeyindeki müteahhitlere vereceği yönünde taahhütte bulunduğunu söyledi.

İlk olarak Meclis binası inşaatına başlandığını belirten Gürcafer, inşaat işinin Tüfekçi LTD’e verildiğini kaydetti.

“Meclis projesinin vizesi yok”

YENİDÜZEN’e konuşan Tüfekçi LTD. Direktörü Hüseyin Tüfekçi, Meclis binası projesi için inşa sürecinin başladığını, ancak projeye İnşaat Mühendisleri Odası’ndan vize çıkarılmadığını ifade ederek, “Yıllardır KKTC devletine pek çok iş yaptığını ve tümünün de vizesiz olduğunu” belirtti.

Tüfekçi ayrıca, saray, cami ve millet bahçesine ilişkin projelerin henüz tamamlanmadığını iddia etti.

İnşaat ‘kaçak’

YENİDÜZEN’e konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, projeye vize alınmadığı için ruhsat da alınamayacağını ifade ederek, “bu durumda inşaat, halkın tabiriyle ‘kaçak’ konumunda. İlgili Yasa açıkça belirtiyor: Devlet projeleri dahil tüm projelerin vize alma zorunluluğu var. Buna göz yuman, suç işlemiş sayılır” dedi.

Taraflar ne dedi?

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer:

“Siyah Kalem, inşaat işlerinin yüzde 80’ini Kıbrıslı Türk müteahhitlere verme taahhüdünde bulundu”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Türkiye’de çıkılan ihaleyi kazanan “Siyah Kalem” isimli şirketin, külliye inşaat işlerinin yüzde 80’ini, Kıbrıslı Türk müteahhitlere vereceği yönünde taahhütte bulunduğunu ifade etti.

“TC Dışişleri Bakanlığı ‘dış politika’ bağlamında ısrarcı oldu”

Gürcafer, KTİMB olarak “işin felsefesine” karşı olduklarını ancak özellikle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının “dış politika” bağlamında kulliyenin yapılması için ısrarcı olduğunu dile getirdi:

“Biz felsefik kısmına karşıydık. Ekonomik açıdan sıkıntılı günlerden geçiyoruz ve bu paranın başka yerlere kullanılmasını önermiştik. Ancak özellikle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, dış politika bakımından inşaatla ilgili kararlı olduklarını söylediler.”

“İhale, 2 milyar 850 milyona, Siyah Kalem isimli şirkete bağlandı”

Türkiye’de çıkılan külliye ihalesi için ilk olarak 4 milyar TL’lik bir bedelin belirlendiğini ancak daha sonra ihaleye pazarlık usulünde çıkıldığını ifade eden Gürcafer, “İhale, 2 milyar 850 milyona, Siyah Kalem isimli şirkete bağlandı” dedi.

Tüfekçi LTD Direktörü Tüfekçi:

“Meclis binasının inşası için çalışmalar başladı”

Ankara merkezli Siyah Kalem isimli şirket, inşasındaki kalıp, demir ve beton işlerini Tüfekçi LTD.’e vermiş durumda.

İnşaat sürecine ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Tüfekçi LTD. Direktörü Hüseyin Tüfekçi, külliye içerisinde bulunacağı açıklanan ‘Cumhuriyet Meclisi’ için hafta sonu itibariyle inşaat çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

“Cami, Saray ve Millet Bahçesi için proje henüz tamamlanmadı”

Şuan için sadece Meclis binasına yönelik projenin tamamlandığını; Cami, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Millet Bahçesine dair projelerin henüz kendisine ulaşmadığını ifade eden Tüfekçi, söz konusu yapıtlarla ilgili projelerin şuan için hazırlanmadığını iddia etti.

“Külliye vizesiz… Devlet hiçbir projesini vizelendirmiyor ki”

Külliye inşaatının vizesiz olduğunu söyleyen Tüfekçi, “Devlet zaten hiçbir projesini vizelendirmiyor ki. Ben yıllardır devlete ihaleler yapıyorum. Örneğin onkoloji binasını da ben yaptım. Yollar yaptım. Tümü de vizesizdi. Neden böyle bilmiyorum ama sanırım İnşaat Mühendisleri Odası ile bir sorunları var. Yeni yapılan okulların da vizesi yok” ifadelerini kullandı.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Yağcıoğlu:

“İnşaat, halkın tabiriyle ‘kaçak’ konumunda…”

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ise, projeye vize alınmadığı için ruhsat da alınamayacağını ifade ederek, “bu durumda inşaat, halkın tabiriyle ‘kaçak’ konumunda. İlgili Yasa açıkça belirtiyor: Devlet projeleri dahil tüm projelerin vize alma zorunluluğu var. Buna göz yuman, suç işlemiş sayılır” dedi.

“Pandemi Hastanesi de yeni cezaevi de ‘kaçak’ çünkü aynı ‘usulsüzlükle yapıldılar”

Pandemi Hastanesi ve yeni cezaevinin de aynı ‘usulsüzlükle’ kaçak bir şekilde yapıldığının altını .izen Yağcıoğlu, şöyle devam etti:

“Pandemi Hastanesi şuan şantiye elektriği kullanıyor. Yani kaçak elektrik. Cezaevi şuan neden açılamıyor? Çünkü bu projeler Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından kabul edilmedi. Devlet bu yapıları teslim alamadı. Çünkü usulüne uygun yapılmadılar.”

“Bize hiçbir proje gelmedi, hiçbir proje gösterilmedi”

İMO olarak her zaman devlet projelerine öncelik verdiklerini, devlet yüklerinin değil; faydalarının bulunduğunu söyleyen Yağcıoğluı, “Bize hiçbir proje gelmedi, hiçbir proje gösterilmedi. Bunu neden yaptıklarını anlamak mümkün değil. Bu ülkenin yerel kurumlarıyla, yerel iş gücüyle ne alıp veremedikleri var, anlayamıyorum” dedi.