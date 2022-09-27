Sözcü: KKTC Külliyesi'nin bedeli 2 milyar 497 milyon TL

Türkiye’deki Sözcü Gazetesi’nin haberine göre; Kıbrıs’ın kuzeyine yapılacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin maliyeti 2 milyar 497 milyon lira olacak.

Gazeteye göre; “AKP, Türkiye'deki saraylardan sonra KKTC'ye yapılacak sarayın ihalesini de kapalı kapılar ardında özel olarak davet ettiği tanıdık müteahhide verdi.”

Sözcü’nün “Gözde müteahhit” olarak bahsettiği Siyahkalem'e ödenecek rakam 2 milyar 497 milyon lira olacak.

İşte Sözcü’nün haberinden öne çıkanlar:

AKP iktidarı Türkiye’dekilerden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bir saray ihalesini gizlice gözde müteahhitlerinden birine verdi. “K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet bahçesi, Cami ve Ek Tesisleri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” başlıklı ihale, açık usül yerine kimselere duyurulmadan gerçekleştirildi.

Yaklaşık maliyeti 2 milyar 852 milyon

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre ihalenin, Kamu İhale Kanunu’nun deprem gibi olağanüstü haller için öngördüğü “21-b Pazarlık” usulüyle duyuru ilanı yapılmadan düzenlendiği ortaya çıktı. 7 Temmuz 2022 günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kapalı kapılar ardında yapılan ihale, özel olarak davet edilen Siyahkalem Mühendislik İnşaat’a verildi.

Yaklaşık maliyeti 2 milyar 852 milyon 985 bin 462 lira 40 kuruş hesaplanan projenin ihalesi, 2 milyar 497 milyon liraya tamamlandı. 20 Temmuz günü imzalanan sözleşmeye göre 25 Temmuz’da başlayan inşaat süreci 6 Aralık 2023’te bitecek.

Aldığı kamu ihaleleriyle tanınıyor

Kayıtlarda Ahmet Cengiz Özdemir adına kayıtlı olan Siyahkalem’in merkezi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Kısıklı’daki evine komşu. Geçen yıl Aralık ayında sermaye artırımına giden şirketin sermayesi 333 milyon TL Siyahkalem Mühendislik bugüne kadar Emlak Konut, TOKİ ve devletten aldığı ihalelerle biliniyor. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen 165 milyon liraya Kağıthane’de dere yatağına taşınan ve sonrasında rutubet krizi yaşanan paha biçilmez değerde Osmanlı arşivlerinin bulunduğu Milli Arşiv Sitesi firmanın yaptığı işler arasında…

Firmanın aldığı kamu ihalelerinden bazıları şunlar: İstanbul Hoşdere 6. Etap Toplu Konut Projesi, DSİ Genel Müdürlüğü Yeni Merkez Binası, Giresun Çotanak Arena, Emlak Konut Gebze Toplu Konut, Ankara Ulus Melike Hatun Camii ve Kültür Merkezi, Yozgat Sorgun 250 Yataklı Devlet Hastanesi, T.C. İslamabad Büyükelçiliği Memur Konutları, AFAD Eğitim ve Uygulama Merkezi, İstanbul Finans Merkezi…

Siyahkalem, Ankara’daki sarayda Erdoğan'ın, danışmanlarıyla basketbol oynadığı saray bahçesindeki spor sahasının üzerini kapatmıştı. İhale gizli yapılmış, 10.6 milyon liraya sözleşme imzalanmıştı.