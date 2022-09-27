“Binalar yetkili kurumlardan alınması gereken onaylar alındıktan sonra yapılır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yapımına başlanan “Külliye” projesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaparak, “Yeni bir Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binası yapılacaksa yetkili makamların bu konuda karar alması, yetkili kurumlardan izin alınması gerekir” dedi.

Binaların ve çevresinin mimarisi, peyzajı, planlamasının ülkenin yetişmiş insanları tarafından yapılması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Böyle binalar tüm kesimlerin çok ciddi ekonomik sorunlarla boğuştuğu bir dönemde yapılmaz” ifadelerini kullandı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, bu konuları dillendirenlere “kökü dışarıda, besleme bir grup" yaftasını yapıştırdığına işaret eden Erhürman, “Bu cümleyi yorumlamaya değer bulmadığımı belirtmekle yetiniyorum!” dedi.

Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni bir Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binası yapılacaksa yetkili makamların bu konuda karar alması gerekir. Binaların ve çevresinin mimarisi, peyzajı, planlaması ülkenin yetişmiş insanları tarafından yapılır. Böyle binalar tüm kesimlerin çok ciddi ekonomik sorunlarla boğuştuğu bir dönemde yapılmaz. Ve elbette binalar yetkili kurumlardan alınması gereken izin ve onaylar alındıktan sonra yapılır.

Bunları dillendirenlere "kökü dışarıda, besleme bir grup" yaftasını yapıştırıyor Erhan Arıklı! Bu cümleyi yorumlamaya değer bulmadığımı belirtmekle yetiniyorum!”