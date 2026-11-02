“Kooperatifin borcunu üreticiler ödemeyecek”

Dikmenli üreticiler, Dikmen Köy Kooperatifi’nin Merkez Kooperatife olan borcu gerekçe gösterilerek arpa paralarının ödenmemesine tepki gösterdi. Üreticiler, haklarını aramak amacıyla yarın sabah Lefkoşa’da Merkez Kooperatif önünde eylem yapacak.

Yapılan açıklamada, kooperatifin borcunun bedelinin üreticilere ödetilmesinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, “Kooperatifin borcunun sorumlusu üretici midir? Üreticinin emeğinin karşılığını ödememek hangi vicdana, hangi adalete sığar?” diye soruldu.

Üreticilerin alın terinin karşılığını istediği vurgulanan açıklamada, “Kimsenin, üreticinin alın teri üzerinden hesap yapmaya, hakkını gasp etmeye hakkı yoktur” denildi.

Dikmenli üreticilerin, yarın (3 Kasım Salı) saat 08.30’da Lefkoşa’daki Merkez Kooperatif önünde toplanarak eylem yapacağı duyuruldu.