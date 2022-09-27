Külliyeye karşı Kermiya Çemberi’nde ‘insan zinciri’ oluşturulacak

Barolar, tabipler, mimar – mühendis odaları ve CTP bugün saat 15.30’da Kermiya’da ‘Külliye’ projesine karşı ‘insan zinciri’ oluşturulacağını açıklayarak, yurttaşları “zincirin bir halkası” olmaya davet etti.

Üç birlik, ‘Külliye’ projesine ‘hayır’ demek adına, bugün saat 15.30’da Kermiya Çemberi’nde toplanarak “insan zinciri” oluşturma kararı aldı. Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası imzasını taşıyan açıklamada, yurttaşlar, insan zincirinin bir halkası olmaya davet edildi.

CTP: ‘Külliyeye hayır’ demek için Kermiya Çemberi’nde buluşuyoruz!

CTP, bugün Kermiya Çemberi’nde 15.30’da gerçekleştirilecek ve diğer siyasi parti ile sivil toplum örgütlerinin de katılacağı ‘Külliyeye Hayır’ eylemine destek verecek. CTP'den yapılan açıklamada, "İradesi günden güne gasp edilen, demokratik ve ekonomik fukaralaşmaya hapsedilmeye çalışılan Kıbrıs Türk halkını da bu eyleme katılmaya davet ediyoruz" denildi.