‘Külliye’ için protokol de tamam

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Lefkoşa’da yapılacak “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi” için protokol yayınlandı.

Resmi gazetede yayınlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında yer alan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi hizmet binalarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve imzalanarak ekte sunulan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Yapılmasına Dair Protokol”ün Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Anayasa’nın 90’ıncı maddesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin bilgisine sunulmasına karar verdi.