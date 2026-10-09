Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen), KIB-TEK emekçisi Arif Özkıraç’ın yanarak yoğun bakıma kaldırılmasının ardından iş güvencesi ve usulsüz terfilere karşı başlattığı grev ve eylemler 5’inci gününe girdi.

El-Sen’de örgütlü KIB-TEK emekçileri ile eyleme destek veren sendikalar, bugün KIB-TEK Genel Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Burada basın açıklaması yapan El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, KIB-TEK yönetiminin taleplerine henüz yanıt vermediğini belirterek diyaloga açık olduklarını söyledi.

Dört sendika pazartesiden itibaren greve katılacak

Grev ve eylemlere destek veren Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ve Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES), pazartesiden itibaren kendi örgütlü oldukları kurum ve kuruluşlarda greve başlayacağını açıklayan Tuğcu, eylemlerin detaylarının yapılacak toplantının ardından duyurulacağını kaydetti.

Üstel’e çağrı: "Sana yasa dışı şeyleri yasalmış gibi aktarıyorlar"

Başbakan Ünal Üstel’e de seslenen Tuğcu, bazı bakan, müdür ve milletvekillerinin Üstel’e tuzak kurduğunu öne sürdü.

Tuğcu, “Bazı iki bakan ve bazı müdür ve milletvekilleri sana tuzak kurdu. Sana yasa dışı şeyleri yasalmış gibi aktarıyorlar. Bu işe bir bak derim” ifadelerini kullandı.

"Arızalara özel işletmelerden kişiler gönderiliyor"

Grev nedeniyle ilçe amirliklerinin özel işletmelerden kişileri çalıştırarak arızalara gönderdiğini de vurgulayan Tuğcu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’na çağrıda bulundu.

Tuğcu, “Eğer birinin başına bir şey gelirse bunun sorumlusu El-Sen değil sensin” dedi.

Tuğcu’nun ardından Türk-Sen Genel Başkanı da açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından sendikalar, grev ve eylemlerin devamına ilişkin değerlendirme yapmak üzere toplantıya geçti.