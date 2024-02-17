Maviş: “Kıbrıslı Türklerin daha görünür olması için AP seçimlerine katılımı önemsiyoruz"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıslı Türklerin haklarını daha güçlü savunabilmek adına Avrupa Birliği Parlamento seçimlerine katılım çağrısında bulundu.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yaşanan toplumsal çatışmalar, adamızın bölünmesi ve Kıbrıs sorununa taraf olanların çözümsüzlük çözümdür anlayışı en çok Kıbrıslı Türkleri etkilemektedir.

AKP rejiminin Kıbrıs'ın kuzeyini siyasal ve ekonomik nüfuzu altında tutarak özelleştirme, muhafazakârlaştırma ve ifade özgürlüğüne karşı yürüttüğü gerici politikalar gözle görülür bir noktadadır ve varlığımızı tehdit etmektedir.

Bununla birlikte, kurucu eşit ortağı olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti’nden doğan haklarımızı gasp eden ve istediğinde baskı aracı olarak kullanan Kıbrıslı Rum siyasi elitlerinin de uygulamaları da toplumsal stresimizi artırmaktadır.

Kıbrıslı Türklerin, her iki taraftan gelen baskıyı azaltması, uluslararası hukukta yer alması, çözüme ve AB ile doğrudan ilişki kurma hedefine ısrarla yönelmesi için Avrupa Birliği Parlamentosu seçimleri önem taşımaktadır.

Türkçenin resmi AB dili olması, Kıbrıslı Türklerin Erasmus+ programına doğrudan katılabilmeleri, Kıbrıslı Türklerin gerekli primler ödenerek sağlık sistemine (GESY) dâhil edilmesi, Kıbrıslı Türklerin güneydeki bankalarda hesap açabilmesi ve İki toplum arasındaki ticareti teşvik edecek adımlarla yeşil hat düzenlemesinin genişletilmesi ve karma evliliklerden doğan bireylerin vatandaşlık haklarının sağlanması taleplerimiz, Kıbrıslı Türk Toplumunu Avrupa Birliği ile doğrudan temas kurma hakkı mücadelesinin bir parçasıdır.

Bu anlamda Kıbrıs Türk toplumunun günlük yaşamını olumlu yönde etkileyecek bu gibi adımların talep edilmesi ve hukuk yoluna başvurmanın yanı sıra Avrupa Parlamentosu’nda da bu taleplerin meşru zeminde tartışılması, peşine düşülmesi, Kıbrıs Türk Toplumunun daha fazla görünür olması için Avrupa Birliği Parlamentosu seçimlerine katılımı önemsiyoruz.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nden doğan haklarımızı daha güçlü bir ses ile duyurabilmek, Avrupa Birliği vatandaşlık haklarımızı daha güçlü savunabilmek ve Avrupa Birliği ile doğrudan temas kurma hakkı mücadelemize katkı koymak için yaklaşan Avrupa Birliği parlamentosu seçimlerinde herkesi seçmen listesine kayıtlı olup olmadığınızı kontrol etmeye ve oy kullanmaya çağırıyoruz.”

Burak Maviş

KTÖS Genel Sekreteri

Seçmen listesine kayıtlı olup olmadığınızı nasıl kontrol edebilirsiniz?

https://etv.elections.moi.gov.cy/ adresine gidin, Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı numaranızı ve doğum tarihinizi girerek 'Arama' tuşuna basın. Seçmen listesinde kayıtlı olup olmadığınız burada görüntülenecektir.

Kayıt bulunamadığında ne yapılmalı?

Kayıt için Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi ve seçmen kayıt sitesinden alınan adres beyanname belgesine sahip olmalısınız. Adres beyanname belgesini bu adresten indirebilirsiniz: https://bit.ly/3SblJVM

Belgeleri nereye teslim edebilirim?

Adres beyanname belgesi ve kimlik kartı fotokopisini hafta içi 10.00 - 16.00 saatleri arasında İnsan Hakları Platformu’na (168 Girne Caddesi, Lefkoşa) teslim edebilirsiniz. İnsan Hakları Platformu , belgelerinizi güvenli ve gizli bir şekilde kaza amirliğine iletecektir.

İnsan Hakları Platformu adresi https://maps.app.goo.gl/mP7viLR7NvJ1BtvS8

Kaydımı nasıl takip ederim?

https://etv.elections.moi.gov.cy/ adresine bilgilerinizi girerek kayıt durumunuzu takip edebilirsiniz.