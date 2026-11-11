KTOEÖS yarın öğleden sonra İskele merkez ve çevre okullarda greve gidecek

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yarın İskele merkez ve çevre okullarda öğleden sonra greve gideceğini duyurdu.

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, grev kapsamında saat 14.00’te İskele Ecevit Meydanı’nda basın açıklaması ve eylem yapılacağını da kaydetti.

Karaoğulları yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Yasası ve Göç Yasası olarak nitelendirilen Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası sonrasında atanan öğretmenlerin yaşadığı hak kayıplarına ilişkin ortaya koydukları taleplerin “görmezden ve duymazdan” gelindiğini savundu.

Karaoğulları, “Tek taraflı kararlarla öğretmeni ve sendikasını yok sayan, haklarımızı, özgürlüklerimizi ve çalışma koşullarımızı baskı altına almaya çalışan bu anlayışa karşı grev ve eylemimizle tepkimizi ortaya koyacağız.” dedi.