AHDR, ırkçılıkla mücadele ve sivil cesaret konulu öğretmen eğitimleri düzenliyor

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), “Ayrımcılık Karşısında Sessiz Kalmamak: Okullarda Sivil Cesaret ve Müdahale Yöntemleri” başlıklı tek toplumlu öğretmen eğitimleri düzenliyor.

AHDR’den yapılan açıklamaya göre, okul öncesinden mesleki eğitime kadar tüm kademelerde görev yapan öğretmenlere açık olan eğitimler, “Irkçılıkla Mücadelede Sivil Cesaret: Kıbrıs’taki Okullarda Barış Eğitimi” temasıyla yürütülen 2026–2027 Eğitimciler için Barış Akademisi programının ilk aşamasını oluşturuyor. Program, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının mali desteğiyle, Imagine Barış Akademisi (IPA) çatısı altında gerçekleştiriliyor.

Barış eğitimi ve insan hakları ilkelerini temel alan eğitimler, öğretmenlerin okullarda karşılaştıkları ırkçılık, ayrımcılık ve dışlanma biçimlerini tanıma, bu durumlara yapıcı biçimde müdahale etme ve çözüm geliştirme konusundaki bilgi ve becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, etkileşimli etkinlikler, okul yaşamından gerçekçi örnek olaylar, canlandırmalar ve grup çalışmaları aracılığıyla farklı müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak deneyimleyecek; ayrımcılık karşısında sessiz kalmamanın önemini ele alarak daha kapsayıcı, eşitlikçi ve barışçıl öğrenme ortamları oluşturmak için atabilecekleri somut adımları değerlendirecekler.

Türkçe gerçekleştirilecek tek toplumlu öğretmen eğitimleri; 18 Kasım’da Lefkoşa KTOEÖS’te, 25 Kasım’da Gazimağusa Eziç Restoran’da, 2 Aralık’ta Girne Eziç’te ve 9 Aralık’ta Lefkoşa KTOEÖS’te olacak. Eğitimlerin tümü 14.30–18.00 saatleri arasında yapılacak.

Katımın ücretsiz olduğu eğitimlerde, ücretsiz eğitim materyalleri de sağlanacak.

Program hakkında detaylı bilgiye https://www.ahdr.info/peace-education/educators-academy-for-peace-2026-2027/ adresinden ulaşılabilir.

Programın sonraki aşamasında, 16 Ocak 2027 tarihinde Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan Dayanışma Evi'nde (Home for Cooperation) “Sivil Cesaretten Ortak Eyleme: Ara Bölgede Toplumlar Arası Öğretmen Eğitimi” başlıklı bir atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Programın son aşaması ise Şubat–Mayıs 2027 döneminde olacak. Bu aşamada “Οrtak Üretim Atölyeleri” oluşturacak ve Kıbrıs’ın farklı toplumlarından öğretmenler, mentörler ve uzmanların desteğiyle ırkçılık, ayrımcılık ve dışlanmayla mücadeleyi, sivil cesareti ve barış kültürünü güçlendirmeye yönelik ders planları ve eğitim etkinlikleri geliştirecek.

Bu proje, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) tarafından Imagine Barış Akademisi (IPA) çatısı altında, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının mali desteğiyle yürütülüyor.