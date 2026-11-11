Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Yarın yer yer hafif yağmur bekleniyor
Yarın yer yer hafif yağmur bekleniyor

Yarın yer yer hafif yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer hafif yağmur beklendiğini duyurdu.

A+A-

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer hafif yağmur beklendiğini duyurdu.

Dairenin 12-18 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif yağmurlu; diğer günlerde ise parçalı ve bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları; iç kesimlerde 22 – 25 ve 8 – 11 derece, sahillerde 21 – 24 ve 13 – 16 derece ve dağlık kesimlerde 14 – 17 ve 8 – 11 derece olacak.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bu haber toplam 423 defa okunmuştur
Etiketler : ,