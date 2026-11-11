Yarın yer yer hafif yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer hafif yağmur beklendiğini duyurdu.

Dairenin 12-18 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif yağmurlu; diğer günlerde ise parçalı ve bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları; iç kesimlerde 22 – 25 ve 8 – 11 derece, sahillerde 21 – 24 ve 13 – 16 derece ve dağlık kesimlerde 14 – 17 ve 8 – 11 derece olacak.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.