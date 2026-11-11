İskele Belediye Başkanı ve Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, resmi propaganda sürecinin başladığı ilk gün Genç TV’de Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı programına konuk oldu. 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde programda İskele’nin gelişimini, görev süresi boyunca hayata geçirilen projeleri ve yeni dönem hedeflerini değerlendiren Sadıkoğlu, nüfusu ve kültürel çeşitliliği hızla artan İskele’yi“Dünya’nın insanı İskele’de” sözleriyle tanımladı.

İlk günkü görev aşkıyla yeni döneme de hazır olduğunu belirten Sadıkoğlu, belediye başkanlığı öncesindeki siyasi ve belediyecilik deneyimine de değindi.

“Belediyeciliğin çıraklığını yaptım”

2014 yılında İskele Belediye Başkanı seçildiğini hatırlatan Sadıkoğlu, bunun öncesinde 2006 yılından itibaren Belediye Meclisi’nde görev yaptığını ve asbaşkanlık görevinde bulunduğunu söyledi.

Sadıkoğlu, “Başkan olmadan evvel belediyeciliğin çıraklığını yaptım” diyerek, belediyecilik deneyiminin yıllar içinde şekillendiğini ifade etti.

2014 yılından itibaren coğrafi özellikleri nedeniyle İskele Belediyesi’nin 21 köye hizmet verdiğini belirten Sadıkoğlu, 2022 sonrasında bölgedeki hızlı büyümeyle birlikte ihtiyaç ve taleplerin de değiştiğini, projelerin bu yeni ihtiyaçlara göre şekillendirildiğini söyledi.

“Tüm projelerimiz insan odaklı”

“Yaptığımız tüm projeler hep insan odaklı” diyen Sadıkoğlu, hayata geçirilen projelerin doğrudan insan hayatına dokunmasının kendileri açısından en önemli motivasyonlardan biri olduğunu belirtti.

Hiçbir köyde “Biz yaptık, oldu” anlayışıyla hareket etmediklerini vurgulayan Sadıkoğlu, özellikle çocuk parkları gibi projelerde bölge halkının ve çocukların görüşlerinin alındığını söyledi.

İskele’nin vizyon projesi: Kapalı Pazar Yeri

Görev süresi boyunca hayata geçirilen projeler hakkında da bilgi veren Sadıkoğlu, 2026 yılında halkın kullanımına açılan ve “İskele’nin vizyon projesi” olarak nitelendirdiği Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’na dikkat çekti.

Kapalı Pazar Yeri’nin adanın en büyük yerleşim bölgelerinden biri olan İskele’nin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandığını belirten Sadıkoğlu, projede vatandaş ve esnafın kullanımını kolaylaştıracak pek çok detayın düşünüldüğünü ifade etti.

“Kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracağız”

İskele Belediyesi’nin yaklaşık 300 kilometrekarelik geniş bir alana hizmet verdiğini belirten Sadıkoğlu, bölgenin en önemli sorunlarından birinin kanalizasyon olduğunu söyledi.

Kanalizasyon sorununu inkâr etmediklerini belirten Sadıkoğlu, yeni dönemde bu sorunun çözümü için çalışmaların sürdürüleceğini ve hedeflerinin sorunu tamamen ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

Deniz suyu analizlerinin de düzenli olarak yapıldığını belirten Sadıkoğlu, yalnızca deniz sezonunda değil, 15 günde bir deniz suyu tahlili gerçekleştirildiğini söyledi.

Seçim döneminde deniz suyunun kirliliği üzerinden siyaset yapıldığını ifade eden Sadıkoğlu, yapılan tahlillerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşabileceklerini belirtti.

“Devletten aldığımız katkının 4 katı fazla hizmet veriyoruz”

Hizmet alanı bakımından İskele Belediyesi’nin adanın en büyük üçüncü bölgesi olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, yapılan MAKS (Mekânsal Adres Kayıt Sistemi) çalışmaları sonucunda yaklaşık 40 bin kişilik bir nüfusa hizmet verdiklerini açıkladı.

Sadıkoğlu, devletten alınan katkının yaklaşık dört katı seviyesinde giderleri bulunduğuna dikkat çekerek, buna rağmen İskele Belediyesi’nin herhangi bir kurum, banka veya kuruluşa borcu bulunmadığını söyledi.

2026 yılı bütçesinin 1 milyar 600 milyon TL olduğunu belirten Sadıkoğlu, bütçenin yaklaşık yüzde 40’ının proje ve yatırımlara ayrıldığını ifade etti. Personel giderlerinin yanı sıra okullara da yüzde 15’in çok üzerinde destek sağladıklarını söyledi.

“Seçim yatırımı adı altında istihdam yapmadık”

Seçim dönemlerinde kamu kurumlarında istihdamların artırıldığı yönündeki tartışmalara da değinen Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak 2026 yılı içerisinde yeni personel istihdamı gerçekleştirmediklerini vurguladı.

Sadıkoğlu, personel istihdamının nüfus sayımı ve buna bağlı olarak belirlenecek devlet katkısı doğrultusunda yapılacağını belirterek, “Seçim yatırımı adı altında personel alımı yapmadık” dedi.

“İGEM gençlerimizin eseridir”

İskele Gençlik Merkezi’ne de değinen Sadıkoğlu, bir binanın yalnızca fiziki yapısının değil, içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin de büyük önem taşıdığını söyledi.

İGEM’in gençlerle birlikte tasarlandığını belirten Sadıkoğlu, “İGEM gençlerimizin eseridir. Onlarla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlerin fikirlerinin merkezin tasarımından faaliyetlerine kadar sürece dahil edildiğini belirten Sadıkoğlu, İGEM’in İskele gençliğinin sosyal, kültürel ve sportif yaşamına katkı sağlayacağını söyledi.

“Halkın denize ulaşımını kolaylaştıracağız”

İskele Belediyesi tarafından bölgeye kazandırılan Piknik Alanı’na da değinen Sadıkoğlu, alanın ön bölümünde doğal yapının ve kum zambaklarının korunacağı yeni bir halk plajı oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Arkın Otel ile Makenzi Bay arasında İskele Belediyesi’ne ait bölgede de yeni bir halk plajı oluşturmayı planladıklarını belirten Sadıkoğlu, İskele Boğaz’da Balıkçı Barınağı’nın hemen solunda ve sit alanı nedeniyle çalışmaların durdurulduğu Kalecik bölgesinde de halkın denize ulaşımını kolaylaştıracak projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Kuzey’in incisi olarak nitelendirdiği mevcut Kaplıca Halk Plajı için de yeni projelerinin bulunduğunu belirten Sadıkoğlu, yeni dönemde halkın denize erişimini kolaylaştıracak yatırımlara devam edeceklerini ifade etti.

“21 köyümüzün tamamı bizim için eşit değerde”

Belediyeler Reformu’na da değinen Sadıkoğlu, reformun yatırım yapamayan ve personel giderlerini karşılamakta zorlanan birçok belediyeye önemli katkılar sağladığını ancak İskele Belediyesi’nin bu süreçten çok ciddi şekilde etkilenmediğini söyledi.

Sadece İskele merkezine odaklanmadıklarını vurgulayan Sadıkoğlu, 21 köyün tamamının kendileri için eşit değerde olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda tamamlanan projeleri de sıralayan Sadıkoğlu, bugüne kadar 17 park ve rekreasyon alanı projesini halkın kullanımına sunduklarını belirtti.

“Benim danışmanım halkım”

Programın sonunda özel danışmanı bulunmadığını da açıklayan Sadıkoğlu, buna ihtiyaç duymadığını söyledi.

“Benim özel bir danışmanım yok. Benim danışmanım halkım” diyen Sadıkoğlu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de vatandaşlarla birlikte projeler üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Sadıkoğlu, İskele’nin büyüyen yapısına uygun, insan odaklı ve katılımcı belediyecilik anlayışını yeni dönemde de sürdürmeye hazır olduklarını vurguladı.