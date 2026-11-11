Erdoğan, Hristodulidis’i karşılamadan sahneden ayrıldı

COP 31’in açılışında protokol, Kıbrıs sorununa takıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte, COP 31 İklim Zirvesi’nin ev sahibi ülkesi olarak zirveye katılan liderleri karşılayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in salona girmesiyle beraber karşılama noktasından ayrıldı.

Hristodulidis’i sahnede sadece Guterres karşılarken, Erdoğan’ın bu tutumu Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarınca tepkiyle karşılandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis yaşananları, BM’ye yönelik bir küçümseme gösterisi olarak nitelendirirken, zirve kapsamında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le bir araya gelerek Kıbrıs sorunu ve AB ilişkileri konularını görüşen Hristodulidis’in ise bu görüşmede konuyu, von der Leyen’e aktardığı ifade edildi.