“CTP belediyeciliği bütün batı bölgesine yayılacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Belediye Başkanı ve adayı Aziz Kaya, ekibiyle birlikte halkla buluşarak yeni döneme ilişkin vizyonunu ve projelerini kamuoyuyla paylaştı. Düzenlenen aday tanıtım etkinliği yoğun katılımla gerçekleşirken, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar partililer ve çok sayıda yurttaş katıldı. Etkinlikte konuşan Mehmet Kale Kişi, “Çok önemli bir döneme doğru giriyoruz. Bu yıkımın ardından çok güçlü bir CTP iktidarına ihtiyaç vardır” dedi. Aziz Kaya ise Lefke’nin gelişimi ve bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak yeni projelerini sundu.

Kişi: Bizim dönemimizde tanıdığı olanlar değil, liyakat sahibi insanlar görev alacak

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi yaptığı konuşmada, ülkede son yedi yıldır yaşanan ekonomik sorunların, yolsuzluk ve şaibe iddialarının toplumun devlete olan güvenini ciddi şekilde sarstığını belirterek, CTP’nin yeni dönemde bu güveni yeniden tesis etmeyi temel hedeflerinden biri olarak gördüğünü vurguladı. Kişi, “Artık insanlarımız yalandan, kirlilikten, kayırmadan çok usandılar. Biz bu güven kaybını ortadan kaldırmak için bu sorumluluğu almaya hazırız” dedi. CTP’nin güçlü kadroları ve planlarıyla beş yıl içerisinde toplumun kendi yurduna duyduğu güveni yeniden kazandırmayı hedeflediğini ifade eden Kişi, “Bizim dönemimizde tanıdığı olanlar değil, liyakat sahibi insanlar görev alacak. Bizim dönemimizde her şeyden önce şeffaflık önde olacak” ifadelerini kullandı. Kişi, geçmiş dönemde yaşananların hesabının sorulacağını da vurgulayarak, “Bu 7 yılda yaşanılan her bir olaydan hesap soracağız. En önemli sözümüz de budur” diye konuştu.

“Lefke’yi mahrum bırakma politikasına son vereceğiz”

CTP’nin belediyecilik anlayışının temelinde insan ve eşit hizmet ilkesinin bulunduğunu vurgulan Kişi, “Bizim hizmet anlayışımızın temelinde insan vardır. İnsanların yaşadığı yere, doğduğu yere, siyasi düşüncesine, kimliğine bakmadan herkese eşit hizmet vardır” dedi. CTP belediyeciliğini bütün Batı bölgesine yaymayı hedeflediklerini belirten Kişi, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın 2014 yılında temel hizmetleri dahi yerine getirmekte zorlanan bir belediyeyi devraldığını, kısıtlı imkanlara rağmen iyi yönetim anlayışıyla önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi. Lefke’de halen çözüm bekleyen sorunlar bulunduğunu ifade eden Kişi, “Bunun temelinde merkezi hükümetin Lefke’ye verdiği ilgisizlik ve Lefke’yi mahrum bırakma politikası vardır. Bizim dönemimizde bunu kaldıracağız” şeklinde konuştu. CTP iktidarında merkezi ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin güçlendirileceğini vurgulayan Kişi, “Yerel yönetimleri merkezin yönetim anlayışıyla daha da güçlü hale getireceğiz. Belediyelerimizin projelerini destekleyeceğiz. Kamu malını kamu yararına vereceğiz” diyerek Lefke’de daha fazla projenin hayata geçirilmesini sağlayacaklarını belirtti.

“Hayat pahalılığıyla mücadeleyi ekonomi politikalarının temeline koyduk”

Kişi konuşmasının sonunda CTP’nin yeni döneme kapsamlı bir hazırlıkla girdiğini belirterek, “Ortak Gelecek programı adı altında çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Bunu yaparken adım adım bir yol haritası belirledik. 5 yıllık iktidarda bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak, yeniden bu toplumun güvenini sağlayacak bir program hazırladık” dedi. Hayat pahalılığıyla mücadeleyi ekonomi politikalarının temeline koyduklarını vurgulayan Mehmet Kale Kişi, “Çalışanlarımızın, emeklilerimizin alım gücünü koruyacak çok ciddi politikalar geliştirdik. Tarımı, hayvancılığı, sanayiyi, turizmi yeniden güçlendireceğiz. Yerel üretimi destekleyeceğiz. Gençlerimize nitelikli ve güvenli istihdam olanakları sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Sağlıkta genel sağlık sigortasını hayata geçirmeyi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve kamu okullarıyla özel okullar arasındaki farkı ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyleyen Kişi, çocukları, yaşlıları ve özel gereksinimli bireyleri koruyan sosyal politikalar hazırladıklarını aktardı. “Bizim için iyi yönetim, insanların günlük yaşamında hissettiği gerçek iyileşmedir” diyen Kişi, “Çok önemli bir döneme doğru giriyoruz. Bu yıkımın ardından çok güçlü bir CTP iktidarına ihtiyaç vardır” diye sözlerine ekledi. Kişi konuşmasını şu ifadelerle tamamladı; “Şimdi söz hepimizde. Dürüst yönetimi, güçlü hizmeti, güvenli geleceği sağlamak için CTP hazır, Lefke hazır, ülkemiz için değişim hazır”

Kaya: Belediyeyi kendi öz kaynaklarıyla yatırım yapabilen bir yapıya dönüştürdük

Lefke Belediye Başkanı ve adayı Aziz Kaya da belediyeyi ağır borç yükü ve ciddi altyapı eksiklikleriyle devraldıklarını, buna rağmen önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti. Belediye borçlarının ödendiğini, hizmet binasının kapsamlı şekilde yenilenerek büyütüldüğünü, kapalı pazar ve levazım ambarında iyileştirmeler yapıldığını ve yaklaşık 60 hizmet aracının belediyeye kazandırıldığını aktaran Kaya, belediyenin bugün kendi öz kaynaklarıyla yatırım yapabilen bir yapıya kavuştuğunu vurguladı. Lefke Müzesi’nin faaliyete geçirilmesi, araç bakım atölyesinin oluşturulması ve yaklaşık 500 metrekarelik salhanenin yenilenmesi gibi projelere de değinen Kaya, devam eden ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerle Lefke’ye hizmet etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

“Lefke’ye yeni projeler kazandırmaya ve bölge halkına hizmet etmeye devam edeceğiz”

Lefke’nin ilçeleşme sürecinde merkezi yönetimden yeterli desteği göremediğini ve bölgenin önemli ihtiyaçlarının yıllardır karşılanmadığını belirten Kaya, yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasında güçlü bir iş birliğinin kurulmasının önemine dikkat çekti. Lefke Gazi Lisesi ve ilçeleşmenin gereklerinin tamamlanması gibi konularda merkezi yönetimin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, yeni dönemde belediyelerin projelerine daha fazla katkı sağlayan, yerel yönetimlerle güçbirliği içerisinde çalışan bir merkezi yönetim anlayışına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. CTP’nin yerel yönetimlerdeki deneyimi ile yeni dönemde oluşacak merkezi yönetim arasında kurulacak iş birliğinin belediyeyi daha etkin hale getireceğini belirten Kaya, “Gerek yerel yönetim gerek merkezi yönetim anlamında yapacak çok işimiz var. CTP iktidarında merkezi ve yerel yönetimler arasında kurulacak güçlü iş birliğiyle Lefke’ye yeni projeler kazandırmaya ve bölge halkına hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.