DAÜ GİMER tarafından hayata geçirilen, Küresel Girişimcilik Haftası (GEW 2026) başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (GİMER), Küresel Girişimcilik Haftası (Global Entrepreneurship Week – GEW) kapsamında KKTC’deki ilk resmî partner organizasyonu olacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 12 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında multi-disipliner bir program mimarisiyle gerçekleştirilecek GEW 2026’nın Fikir Geliştirme Sahnesi bünyesinde, girişimciliğin sınırlarını zorlayan, öğrencileri sahadaki gerçeklerle buluşturan ve yeni fikir üretme süreçlerini uygulamaya koyan Türkçe ve İngilizce oturumlar ile atölyeler düzenlenecek.

Etkinlik programı

“Girişimciliğin Yeni Sınırları-1 başlığıyla 12 Kasım Perşembe günü, saat 13.30’da, CL-118 salonunda gerçekleşecek açılış sunumunda Fahri Han Pınar, “Modern Profesyonelin Anatomisi – Kodlar, Krizler ve İnsanlar” konusunu aktaracak.

Saat 14.30’da Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nün Koro Salonu’nda düzenlenecek Girişimciliğin Yeni Sınırları-2 oturumunda ise Ilgın Çelik, “Müzik Kurslarında Kültürel Girişimcilik ve Pazarlama Stratejileri” başlıklı sunumunu gerçekleştirecek.

Sahne kapsamında ayrıca, 17 Kasım Salı günü, saat 10.30’da BEA-2 salonunda İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Bakiye Yalınç moderatörlüğünde İngilizce olarak iş fikri geliştirme atölyesi yapılacak.

Medya Sahnesi kapsamında, DAÜ’nün BRTK ile iş birliği neticesinde ortaya çıkan ve GİMER Başkanı Doç. Dr. Burak Erkut’un sunduğu, “Girişimcilik ve İnovasyon: Fikirden Değere” programının 13 ve 20 Kasım tarihlerinde yayınlanacak bölümleri, Küresel Girişimcilik Haftası kapsamında özel içeriklere sahip olacak.

13 Kasım Cuma günü saat 11.15’teki BRT-1 canlı yayınında e-devlet uzmanı akademisyen Doç. Dr. Tuğberk Kaya kamuda inovasyon konusunu masaya yatıracak. Programın 20 Kasım Cuma günü, saat 11.15’teki yayınında ise Küresel Girişimcilik Haftası’nın özel konukları ağırlanacak.

Sosyal Etki Sahnesi çerçevesinde 18 Kasım Çarşamba günü, saat 10.30’da CLA-13 salonunda “Sosyal Girişimcilik: Bildiklerimiz, Öğreneceklerimiz” başlıklı panel düzenlenecek.

Panelde, Şirin Damdelen Özkaynak ve Yrd. Doç. Dr. Ayşe Aydındoğmuş, 60+ yaş kapsayıcılığı ile teknoloji temelli sosyal girişim modellerini detaylandıracak. Mağusa Suriçi Derneği’nin (MASDER) sosyal girişimcilik üzerine hazırladığı kitap da oturum katılımcılarına ücretsiz olarak armağan edilecek.

Gastronomi Girişimciliği Sahnesi kapsamında 19 Kasım Perşembe günü, saat 14.30’da Turizm Fakültesi Mutfak Sınıfı’nda gastronomi sektöründeki girişimcilik deneyimleri paylaşılacak. Panelde girişimciler Sılay Dal (Sparklin Kitchen) ve Tanya Kilitkayalı (Epic Burger) deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Sağlık Girişimciliği Sahnesi kapsamında 20 Kasım Cuma günü, saat 14.30’da Şampiyon Melekler Amfisi’nde, “Sağlıkta Girişimcilik: Bilindik Kurallar, Yeni Aktörler” paneli gerçekleştirilecek. Bu oturumda Dr. Fzt. Batuhan İ. Dericioğlu, Diyetisyen Budak Ulugün ve Güzellik Uzmanı Dr. Serpil Çağlıyan Payas sağlık sektöründeki yenilikçi iş modellerini tartışacak.

Kadın ve Dayanışma Sahnesi’nde 23 Kasım Pazartesi günü, saat 14.30’da BEA-5 salonunda “Kadın Kooperatifçiliği ve Girişimciliği” oturumu düzenlenecek. Bu oturumda GİKAD Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu ana konuşmacı olarak kadın kooperatifçiliği ve girişimciliği bağlamında GİKAD ve GİKA-KOOP deneyimlerini paylaşacak.

Dönüşüm Sahnesi çerçevesinde hızlı değişen dünyada girişimcilik, dijital dönüşüm ve sektörel kırılmalar ele alınacak. Bu kapsamda 25 Kasım Çarşamba günü, saat 15.30’da CLA-13 salonunda gerçekleşecek “Entrepreneurship in a Fast Changing World” başlıklı İngilizce oturumda Dr. Beste Sakallı ve Yrd. Doç. Dr. Kemal Haşim güncel araştırmalarını sunacak.

Frankofon Sahne alanında ise Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği iş birliğiyle KKTC’de ilk kez Fransızca olarak, “Frankofon Girişimci Öğrenci Günü” düzenlenecek. 26 Kasım Perşembe günü, saat 17.30’da Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, DAÜ’nün Frankofon öğrencileri yanı sıra Frankofon dünyaya ilgi duyan herkese yönelik olacak.

Yeni Kaledonya’da çekilmiş olan “Girişimcilik Karavanı” belgeselinin gösteriminin ardından gerçekleştirilecek panelin konuşmacıları arasında Prof. Dr. Biran Mertan ve Dr. Beste Sakallı var.

21 Kasım Cumartesi günü saat 10.30’da MASDER Binası’nda yer alacak olan Cumartesi Sohbetlerinde “Her Şey Mağusa İçin” başlığıyla GİMER Başkanı Doç. Dr. Burak Erkut konuşmacı olarak yer alacak ve girişimcilik bağlamında bölgesel kalkınmayı anlatacak

GİMER, 27 Kasım-4 Aralık haftasını kapsamında ayrıca, pop-up etkinliklere yer verecek.