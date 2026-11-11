Özersay: “Basın özgürlüğünü kısıtlayan düzenlemeleri kaldırmak ilk icraatlarımızdan biri olacak”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, beraberindeki HP milletvekili adaylarından oluşan kalabalık bir ekiple Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ni ziyaret ederek Birlik Başkanı Ayşemden Akın ve yönetim kurulu üyesi gazetecilerle bir araya geldi.

Görüşmede milletvekili adayları kendilerini tanıtırken HP lideri Özersay, yaptığı konuşmada son dönemde gazetecilere yönelik gerek sözlü gerekse fiziksel şiddet olaylarında önemli bir artış meydana geldiğini belirtti. Özersay, bu durumun ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin tutum ve tavırlarıyla, ayrıca birinci derece yakınlarının davranışlarıyla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Özersay, “Bu tür davranışlara kesinlikle tolerans gösterilmemesi gerektiği görüşündeyiz. Bunun için de gazetecilik mesleğinin özgür bir ortam içerisinde yapılmasını sağlamak boynumuzun borcudur. Özellikle son yıllarda masumiyet karinesi gerekçe gösterilerek gazetecilik mesleğinin yerine getirilmesini adeta bir suç hâline dönüştüren yasa değişikliklerini kabul etmiyoruz. Göreve gelir gelmez öncelikli olarak atacağımız adımlardan biri, son dönemde yaratılan bu yasal garabeti ortadan kaldıracak yasa değişikliklerini derhal yürürlüğe koymak olacak.” dedi.

Yasama, yürütme ve yargıdan sonra demokrasinin ve hukuk devletinin düzgün bir biçimde işlemesini sağlayan en önemli unsurlardan birinin özgür basın olduğunu vurgulayan Özersay, basının özgür bir ortamda çalışmasını sağlayacak bir duruş sergileyeceklerini belirtti.

Özersay, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Dünyada medya alanında, özellikle finansla bağlantılı gelişmeler nedeniyle gazetecilik mesleği zaten ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayken bu mesleği gerçek anlamda yapmaya çalışan insanları desteklemek gerekir. Ancak bu dönemde, tam tersine, bu insanlara zarar veren ve mesleklerini yapmalarını suç hâline getiren kabul edilemez bir tavır ortaya konulmuştur.

6 Aralık’tan sonra bu ülkede bu yaklaşımı tamamen değiştirme ve özgürlükçü bir hukuk devletini yeniden ayağa kaldırma kararlılığını taşıyoruz.

Halkın Partisi olarak basın özgürlüğü konusunda bütün paydaşlarla çağdaş bir devlet ve demokrasi yaratmak için iş birliği içerisinde çalışmaya kararlıyız. Bu yönde net bir siyasi irademiz vardır.

Yeni dönemde, başka alanlarda olduğu gibi gazetecilikte de herkesin derin bir nefes alacağı güzel günler bizi bekliyor. Halkın Partisi olarak taahhüdümüz budur.”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Ayşemden Akın da bir meslek örgütü olarak bütün siyasi partilere eşit mesafede durduklarını ancak her hâl ve şartta demokrasiden, insan haklarından ve basın özgürlüğünden yana olduklarını vurguladı.

Akın, yeni dönemde gazetecilerin karşı karşıya bulunduğu sorunların aşılabilmesi için destek beklediklerini, bu konuları konuşarak ortak çözümler üretmek istediklerini belirtti ve Halkın Partisi heyetine başarılar diledi.