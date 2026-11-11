Tümay TUĞYAN

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulides, iklim krizinin sınır tanımadığının altını çizerek, “Bizim yanıtımız da bölünmüş olmamalı” dedi.

COP 31 İklim Zirvesi’nde konuşan Hristodulidis, egemen, bağımsız ve eşit bir BM üye devleti olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Antalya’ya, net bir mesajla geldiğini söyledi.

“İklim krizi sınır tanımıyor, bizim yanıtımız da bölünmüş olmamalı” diyen Hristodulidis, herkes için daha güvenli bir gelecek adına hep birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

Bilimsel kanıtların, yürütülen çabaların Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için yeterli olmadığını gösterdiğini ifade eden Hristodulidis, deklarasyonların ve beyanların ötesine geçip, uygulamaya, yatırıma, yeterli iklim finansmanına ve adil geçişe odaklanmak gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz’de bir ada olarak Kıbrıs için iklim değişikliğinin sonuçlarını; su kıtlığı, aşırı sıcaklık, çölleşme ve çok ciddi yangınlar olarak, hâlihazırda yaşanan bir gerçek olarak nitelendiren Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, ülkesinin, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde su yönetimi, yenilenebilir enerji ve sivil halkın korunması konularında ortaklıkların güçlendirilmesine stratejik önem verdiğini kaydetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığı sırasında, Avrupa Birliği’nin ortak iklim taahhütlerinin uygulanmasının daha da ilerletilmesine özel önem verildiğini söyleyen Hristodulidis, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu İklim Değişikliği Girişimi yoluyla bu vizyonu aktif olarak geliştirdiklerini belirtti.

Bölgenin 10 ortak ülkesini bir araya getiren bu girişimin, hükümetleri ve 200’den fazla bölgesel bilim uzmanını buluşturduğunu söyleyen Hristodulidis, bölgesel iş birliğine yönelik taahhütlerinin bir diğer somut göstergesinin de Kıbrıs Bölgesel Hava İtfaiye İstasyonu olduğunu kaydetti.

Ürdün ile ortak bir girişimin ardından, bu senenin başlarında Avrupa Komisyonu Başkanı’nın da onayıyla kurulan bu istasyonun, Avrupa sivil koruma kaynaklarını bölgesel varlıklarla bir araya getirdiğini ve özel uzmanlaşmış itfaiye birliklerine Kıbrıs’ta ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Hristodulidis, “Bu şekilde istasyon, ortak bölgemizde meydana gelen ciddi yangınlara hızlı bir şekilde yanıt verebilme ve bunları söndürme kapasitemizi geliştirmektedir” dedi.