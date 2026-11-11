Reynar: “Köklü hukuk reformu TDP ile gelecek”

TDP Gazimağusa Milletvekili Adayı Tacan Reynar, güncelliğini yitiren yasaların yenilenmesi ve yargının özerk bütçeye kavuşması için hazırladıkları hukuk reformunu Meclis’e taşımaya hazır olduklarını vurguladı. Reynar, İlk 90 Gün Acil Eylem Planı kapsamında yolsuzlukla mücadele, siyasi etik ve liyakat alanlarında somut adımlar atacaklarını söyledi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gazimağusa Milletvekili Adayı Tacan Reynar, MYK TV’de Ramazan Adnan’ın sunduğu “22 Dakika” programına konuk olarak hukuk reformu, yargı bağımsızlığı ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“HUKUK REFORMUNA HAZIRIZ”

TDP’nin hukuk reformu üzerinde uzun süredir çalıştığını belirten Reynar; Ceza Yasası, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası, İş Yasası ve Seçim ve Halkoylaması Yasası başta olmak üzere birçok düzenlemeyi yeniden ele alacaklarını ifade etti.

Güncelliğini yitiren hükümlerin yurttaşların hayatını doğrudan etkilediğini söyleyen Reynar, geçmiş hükümetlerin mevzuatı yenileme konusunda gösteremediği iradeyi TDP’nin ortaya koyacağını kaydetti.

Kendi adaylığı ve başka adaylarla ilgili yaşanan sorunlara değinen Reynar, seçim mevzuatındaki aksaklıkların giderilmesi gerektiğini belirtti. İş Yasası’ndaki farklı yorumların da çalışanları ve işverenleri mağdur ettiğini ifade ederek çalışma yaşamında açık, güncel ve hakları koruyan kurallar için çalışacaklarını söyledi.

“YARGIYA ÖZERK BÜTÇE”

Mahkemelerdeki tadilat çalışmaları sırasında ciddi mali sıkıntılar yaşandığını belirten Reynar, yargının temel ihtiyaçları için bile bütçe dönemlerini beklemek zorunda kaldığına dikkat çekti. Reynar, mevcut durumu şöyle anlattı:

“Bir klima alınacaksa o bütçeye konulmak zorunda kalınıyor ya da bütçenin yeniden verileceği dönemi beklemek zorunda kalınıyor.”

Yargı bağımsızlığının mali açıdan da güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan Reynar, özerk bütçenin hukuk reformunun önemli parçalarından biri olduğunu söyledi.

Trafik kazalarının tahkikat süreçlerindeki sorunlara da değinen Reynar, savcılığın soruşturmalar üzerindeki denetimini güçlendirecek ve yetkilerini artıracak düzenlemeler için çalışacaklarını kaydetti.

“YOLSUZLUKLARIN ÜZERİNE TDP GİDECEK”

TDP’nin Meclis’te bulunmasının hukuki denetim ve hesap verebilirlik açısından önemini vurgulayan Reynar, yolsuzluk iddialarının takipçisi olacaklarını belirtti.

Anayasa’ya aykırı olduğunu değerlendirdikleri yasalar için iptal davaları açılması ve hukuka aykırı vatandaşlık kararlarının yargıya taşınması yönünde mücadele edeceklerini söyleyen Reynar, Meclis’in denetim araçlarını etkin biçimde kullanacaklarını ifade etti.

“İLK 90 GÜNDE SOMUT ADIMLAR ATACAĞIZ”

İlk 90 Gün Acil Eylem Planı kapsamında Meclis’te başlatacakları 13 girişim ile hükümet ortağı olmaları hâlinde yürütecekleri 27 işlemi ayrı ayrı takvimlendirdiklerini belirten Reynar, önceliklerini anlattı.

Milletvekili dokunulmazlığının kürsüyle sınırlandırılması için Anayasa değişikliği önerisini gündeme taşıyacaklarını söyleyen Reynar, geçmiş yolsuzluk iddialarının araştırılması amacıyla Meclis komiteleri oluşturulması için çalışacaklarını kaydetti.

Reynar, Siyasi Etik Yasası’nı ve kamuya girişte liyakati güçlendirecek düzenlemeleri de Meclis gündemine getireceklerini belirtti. Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması ve Sayıştay’ın yetkilerinin artırılması için yasal girişimlerde bulunacaklarını ifade eden Reynar, Sayıştay raporlarının altı ay içinde Genel Kurul’da görüşülmesini sağlayacak İçtüzük değişikliğini önereceklerini söyledi.

Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a seçmenlerle buluştuklarını ve TDP’ye yoğun ilgi olduğunu belirten Reynar, hukuk reformunu hayata geçirmek ve hukuksuzluklarla mücadele etmek için sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.