“Hristodulidis’in Antalya’daki konferansa katılımı diplomatik çerçevede”

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) katılımının özel bir diplomatik çerçevede yer aldığını söyledi.

Fileleftheros gazetesi, Letimbiotis’in dün yaptığı açıklamalarda, konferansın gerçekleştirilme koşulları ve öncesinde, Avrupa kurumlarıyla yapılan diplomatik çalışmalar nedeniyle, Hristodulidis’in bu konferansa katılımının özel bir diplomatik çerçeveye dayandığını söylediğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Türkiye’ye giden dördüncü Başkan olduğunu, ancak yalnızca Başpiskopos Makarios’un 1962 yılında Türkiye’ye resmi ziyaret düzenlediğini kaydetti.

Daha sonraki başkanlardan Glafkos Kliridis ile Nikos Anastasiadis’in Türkiye’ye, uluslararası konferanslara katılmak için gittiğini belirten gazete, Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımama mantığı çerçevesinde sorun çıkarmaya çalıştığını ifade etti.

Gazete, Türkiye’nin bu yıl da benzer bir girişimde bulunarak, Hristodulidis’i, BM’nin davetli listesinin dışında bırakmaya çalıştığını öne sürdü.

Haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin diplomatik girişimlerde bulunarak, Türkiye’nin bu hamlesini önlediği ifade edildi.

Gazete, Hristodulidis’in bugünkü konferansta, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin küresel iklim hedeflerinin güçlendirilmesine, Paris Anlaşması’nın uygulanmasına ve uluslararası taahhütlerin hayata geçirilmesinin hızlandırılmasına verdiği desteği anlatacağını yazdı.

Habere göre Letimbiotis, Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz ile Orta Doğu’daki iklimsel değişiklikle ilgili bölgesel inisiyatifine özel önem atfedileceğini de belirterek, Hristodulidis’in Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sürecinde iklimle ilgili uluslararası müzakerelerde AB’nin sergilediği stratejik yaklaşımın güçlendirilmesi için yapılan girişimlerden bahsedeceğini söyledi.

Letimbiotis, Hristodulidis’in COP31 Konferansı çerçevesinde ikili görüşmeler de yapacağını ve Avrupa Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinin beklendiğini kaydetti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Hristodulidis’in Leyen ile görüşmesinin bugün yapılacağını yazdı.

Haberde, Hristodulidis’in bugün akşam saatlerinde İrlanda’ya geçeceği ve yarın, Avrupa Siyasi Topluluğu (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önerisiyle, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin hemen ardından 6 Ekim 2022'de kurulan hükümetler arası siyasi diyalog ve iş birliği platformu) toplantısına katılacağı ifade edildi.

Gazete, Hristodulidis’in cuma günü de yapay zekayla ilgili düzenlenecek olan gayri resmi Avrupa Konseyi toplantısına katılacağını yazdı.