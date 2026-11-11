Girne’ye bağlı bazı bölgelerde cuma günü beş saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Girne İlçesine bağlı bazı bölgelerde cuma günü beş saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında Oray Sitesi ile Boğaz Karakolu arasında kalan kısım, Emaş Bölgesi, Kömürcü, Dağyolu ve Pınarbaşı’na elektrik verilemeyecek.