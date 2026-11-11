Girne’ye bağlı bazı bölgelerde cuma günü beş saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Girne İlçesine bağlı bazı bölgelerde cuma günü beş saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
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Girne İlçesine bağlı bazı bölgelerde cuma günü beş saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında Oray Sitesi ile Boğaz Karakolu arasında kalan kısım, Emaş Bölgesi, Kömürcü, Dağyolu ve Pınarbaşı’na elektrik verilemeyecek.
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