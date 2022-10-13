KTOEÖS: “Göç yasalılarla ilgili küçümsenemeyecek bir kazanım elde edildi”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), halk arasında ‘Göç Yasası’ olarak bilinen 47/2010 yasası kapsamında kamuya giren kişilerle ilgili sendikaların başlattığı çalışmalar kapsamında Başbakanlık ile imzalanan protokolü değerlendirdi.

İmzalanan protokolle önemli ölçüde bir gelişme kaydedildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Hükümetin başı ile imzalanan bu belgenin somut bir şekilde ortada olması ve verilen taahhütlerin açıkça kamuoyunla paylaşılması önemlidir” denildi.

Sendikanın Mali Sekreteri Mehmet Güneyli imzasını taşıyan yazılı açıklamada, özellikle düşük gelirli göç yasalıların maaşlarının; vergi dilimleri ve kişisel muafiyetlerinin düzenlemesi, ayrıca verilecek özel artışlarla iyileştirilecek olması küçümsenemeyecek bir kazanım olarak değerlendirildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“47/2010 yasalıları için hala daha dezavantajlı noktalar bulunduğunun bilincindeyiz (örneğin ikinci üniversiteden dolayı ekstra barem kazanılması gibi). Yaklaşık iki aylık bir çalışma sonrasında, ekonomik anlamda elde edilen kazanımlar bizlere önemli bir motivasyon kazandırmıştır ve bundan sonra devam edecek mücadelemize bir yön verecektir.”