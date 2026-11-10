KTMMOB’nin COP31 panelinde bölgesel iş birliği vurgulandı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), COP31 kapsamında Antalya’da düzenlediği panelde, iklim değişikliğiyle mücadelede enerji dönüşümünün, sürdürülebilir planlamanın ve bölge ülkeleri arasında güçlü iş birliğinin önemine dikkati çekti.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, “İklim Değişikliği Çağında Enerji Dönüşümü ve Planlama” başlıklı panelin moderatörlüğünü KTMMOB Genel Saymanı Nevter Zafer Cömert üstlendi.

Panelde birliğin enerji komitesi üyelerinden Murat Fahrioğlu ve Yusuf Avcıoğlu, Şehir Plancıları Odası’nı temsilen Berkay Ramiz, Çevre Mühendisleri Odası’nı temsilen Sibel Paralik ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Yönetim Kurulu üyesi Koray Gürkaya konuştu.

Panelde, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca ulusal politikalarla sınırlı kalamayacağı, ortak hedefler ve bütüncül yaklaşımlar gerektiği vurgulandı.

Fahrioğlu: “Kıbrıs daha büyük bir elektrik şebekesine bağlanmalı”

KTMMOB Enerji Komitesi üyesi Murat Fahrioğlu, elektrik enerjisi üretiminde sürdürülebilirliği destekleyen en önemli öğelerden birinin elektrik şebekelerinin birbirine enterkonnekte bağlantısı olduğunu belirterek, bu bağlantının enerji arzının istikrarına ve yenilenebilir kaynakların daha yüksek oranda kullanılmasına katkısına dikkat çekti.

Kıbrıs’ın daha büyük bir elektrik şebekesine bağlanması gerektiğini kaydeden Fahrioğlu, Türkiye ile kurulacak bağlantıyı mesafe ve maliyet açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirdi.

Avcıoğlu: “Kıbrıs’ta elektrik, doğal gaz, veri ve su, gerilimin değil iş birliğinin konusu olabilir”

Enerji Komitesi üyesi Yusuf Avcıoğlu ise Doğu Akdeniz’de iş birliğinin elektrik bağlantısıyla sınırlı düşünülmemesi gerektiğini kaydetti.

Avcıoğlu, Kıbrıs özelinde elektrik, doğal gaz, veri ve iletişim hatları ile su altyapısında iş birliği projelerine değinerek, bu sistemlerin birbirinden bağımsız projeler yerine bütünleşik bir planlamayla ele alınmasının kaynak verimliliği, ekonomik sürdürülebilirlik ve iklim direnci kazandıracağını belirtti. Avcıoğlu, “İklim krizi sınır tanımıyor. Kıbrıs’ta elektrik, doğal gaz, veri ve su, gerilimin değil iş birliğinin konusu olabilir.” dedi.

Gürkaya: “Enerji çalışanları dönüşümün dışında bırakılmamalı”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Yönetim Kurulu üyesi Koray Gürkaya, enerji dönüşümünün üretim teknolojilerinin değişmesiyle sınırlı olmadığını; çalışanları, ekonomiyi ve toplumsal yaşamı da kapsadığını söyledi.

Güneş enerjisi üretimindeki artışın şebeke üzerindeki etkilerine ve üretimdeki dalgalanmaları dengelemek için yedek kapasite ihtiyacına işaret eden Gürkaya, düşük karbon salımlı enerji kaynaklarına geçişin aşamalı planlanması gerektiğini kaydetti. Gürkaya, mevcut enerji çalışanlarının yeni teknolojilere uyum sağlamaları için eğitim verilmesini istedi.

Ramiz: “Yapılaşma baskısı ve altyapının kapasitesi birlikte değerlendirilmeli”

Şehir Plancıları Odası’nı temsilen konuşan Berkay Ramiz, sınırlı arazi kaynakları ve hassas bölgelerdeki yapılaşma baskısının iklim değişikliğiyle bağlantılı planlamada en önemli konuların başında geldiğini kaydetti.

Ormanlar, tarım arazileri ve sulak alanlar üzerindeki yapılaşma baskısının önlenmesi gerektiğini belirten Ramiz, kentlerde hizmetlere erişimin özel araç kullanımını azaltacak biçimde düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Ramiz, turizm, yükseköğretim ve emlak sektörlerindeki gelişme dikkate alınarak ulaşım ve enerji altyapısının taşıma kapasitesinin doğru planlanması gerektiğini de söyledi.

Paralik: “Batarya Enerji Depolama Sistemi bir zorunluluk”

Çevre Mühendisleri Odası’nı temsilen konuşan Sibel Paralik ise, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve atık yönetimine ilişkin adımların teknik ve mali kısıtlar dikkate alınarak atılması gerektiğini kaydetti.

İzole elektrik şebekesinin adada arz güvenliğini riske attığını belirten Paralik, gelişmiş şebeke yönetimi ve esnek enerji depolama çözümlerine ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Paralik, "Yenilenebilir enerjinin payını artırmak için büyük ölçekli Batarya Enerji Depolama Sistemleri kurulumu teknik bir zorunluluk haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Panelin sonunda konuşan moderatör Nevter Zafer Cömert, enerji dönüşümü ve iklim değişikliğine ilişkin sorunların farklı uzmanlık alanlarının ortak çalışmasını gerektirdiğini belirtti.

Ardından panelistlere ve Cömert’e sertifikaları takdim edildi.