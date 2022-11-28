KTHES yeni yönetimini belirledi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın (KTHES), 25 Kasım’da yaptığı genel kurulda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetim Kurulu organlarını belirlediği bildirildi.

KTHES’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni yönetim kurulu ve sendika yetkili organları şöyle oluştu:

Başkan (İbrahim Özgöçmen), Genel Sekreter (Kenan Akbaş), Örgütlenme Sekreteri (Nurettin Balkanlı), Eğitim Sekreteri (Mehmet Reşat Karakahraman), Mali Sekreter (Çağrı Şah), Mağusa Bölge Sorumlusu (Handan Gür / Serdar Dalkılıç), İskele Bölge Sorumlu (İsmail Çetinkaya), Girne Bölge Sorumlusu (Fatma Korkmaz), Güzelyurt Bölge Sorumlusu (Hüseyin Turaç), Lefkoşa Bölge Sorumlusu, (Arzu Başbuğa, Güray Kürşat Güler, Salih Özçırak, Süleyman Duran, Sultan Yetenekli).

Disiplin Kurulu (Sultan Duruel, Melis Akyürekli) ve Denetim Kurulu (Neşe Durak, Ümit Gümüllü).