KTAMS ve Vergi-Sen Girne Gelir ve Vergi Dairesi Motorlu Araçlar Birimi’nde grev yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Vergi-Sen, Girne Gelir ve Vergi Dairesi Motorlu Araçlar Birimi’nde yarın personel eksikliği gerekçesiyle bir günlük uyarı grevi yapacak.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, grevle ilgili yarın saat 09.30’da Girne Gelir ve Vergi Dairesi Motorlu Araçlar Birimi önünde basın açıklaması gerçekleştirileceğini duyurdu.