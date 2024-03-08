KTAMS Şubat ayı açlık sınırını açıkladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Şubat ayına ilişkin 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını hesapladı.

Sendika başkanı Güven Bengihan’ın imzasını taşıyan yazılı açıklamada, 29 Şubat 2024 tarihi itibariyle açlık sınırı 22 bin 622 TL olarak açıklandı.

Sendikanın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 193,91 TL aylık 5817,30 TL; yetişkin bir erkek için günlük 202,95 TL aylık 6088,50 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 214,72 TL aylık 6441,60 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 142,49TL aylık 4274,70 TL olarak hesaplandı.

Açıklamada, İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre Kıbrıs’ın kuzeyinde 2024 Ocak ayında %3.84, Şubat ayında %4.59, iki aylık toplam %8.60 enflasyon meydana geldiği ve yıllık enflasyon ise % 85.71’e yükseldiği anımsatıldı.

“Sepet güncellenmeli”

“Hayat pahalılığı hesaplamasında baz alınan sepetin güncellenmesi gerektiği” vurgulanan açıklama, şöyle devam etti:

“Hayat Pahalılığı hesaplamasında baz alınan sepet, sendikamızın tüm ısrarlı taleplerine rağmen 2015 yılından beri güncellenmemiştir. Çalışanların ve emeklilerin alım gücünün korunması açısından büyük önem taşıyan hayat pahalılığı ödeneğinin anlamını yitirmesine neden olan bu durumun sorumlusu İstatistik Kurumu çalışanları değil sepetin güncellenmesi ile ilgili irade göstermeyen İstatistik Kurumu Başkanlığı ve Hükümettir. Sepetin acilen güncellenmesini, ayrıca hayat pahalılığını artıran keyfi fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi için, Başbakanın söz verdiği gibi etkin denetim yapılmasını talep ederiz.”