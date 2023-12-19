KTAMS, Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yarın Sağlık Bakanlığı önünde eyleme gidiyor.

Sendika Başkanı Güven Bengihan'ın yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in nakil kurulu toplanmadan, nakil tüzüğüne aykırı bir biçimde keyfi olarak yaptığı görevlendirmelerin protesto edileceğini ve eylemin saat 11.00'de gerçekleşeceğini belirtti.