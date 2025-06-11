KTAMS heyeti ILO Konferansı’na katıldı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'ndan (KTAMS) bir heyet Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Konferansı’nın İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen 113. oturumuna katıldı.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre KTAMS Başkanı Güven Bengihan, konferansta Kıbrıs'ın kuzeyindeki çalışma hayatı ve Kıbrıslı Türk emekçilerin sorunlarıyla ilgili bilgi verdi. Bengihan, uluslararası dayanışmanın önemini de vurguladı.

9 Haziran Pazartesi günü başlayan konferans 13 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.