Gözler kritik toplantıdan çıkacak sonuçta

Recep DAL

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen), KIB-TEK emekçisi Arif Özkıraç’ın iş kazasında yanarak yoğun bakıma kaldırılmasının ardından iş güvenliği ve usulsüz terfilere karşı başlattığı grev ve eylemler 8’inci gününde devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, şu sıralarda El-Sen Yönetimi ile bir toplantı gerçekleştiriyor.

Sürecin seyrini etkileyebilecek kritik görüşme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılıyor.

El-Sen Yönetimi’nin toplantının ardından konuyla ilgili basına açıklama yapması bekleniyor.

Ne olmuştu?

El-Sen, KIB-TEK’te iş güvenliğinin sağlanması ve kurumsal liyakat ilkesinin korunması talepleriyle 5 Ekim 2026’da genel grev ve eylem süreci başlatmıştı.

Bakanlar Kurulu’nun grevi 60 gün erteleme kararına rağmen eylemlerini sürdüren sendikaya, diğer sendikalar da destek vermişti.

Grevin sona ermesi için taleplerinin karşılanacağına dair yazılı taahhüt isteyen El-Sen, 8 gündür mücadelesini sürdürüyor.