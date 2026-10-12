"Belediyeyi borçsuz devrettik"

Mehmetçik Belediyesi’nde 2018-2022 yılları arasında meclis üyesi olarak görev yapan 6 üye, belediyeyi hiçbir yere borcu olmadan görevlerini tamamladıklarını, bankada da belediyeye ait vadeli hesapları 4 milyon 362 bin 146.66 TL ve 65 bin 893.40 Euro devrettiklerini açıkladı.

Mehmetçik Belediyesi Eski Meclis üyeleri, bu döneme ait ödenmeyi bekleyen fatura miktarının ise 155 bin 787 TL olduğunu kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Ali Bulut, Muhlis Ağraban, Ersin Gündeğer, Hüseyin Cumaoğlu, Hüseyin Olgun Kahyaoğlu ve Yusuf Kandili, şimdiki belediye başkanının, “belediye borç içinde alındı” yönündeki sözlerini yanıtladı.

2018-2022 dönemlerindeki yıllık bütçelere tam bir uyum gösterildiğini, her ay gelir ve giderlerin denetlendiğini, mali disiplin konusunda tüm meclis üyelerinin uyum içinde çalıştığını vurgulayan altı üye, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“2022 Aralık ayında Mehmetçik Belediyesi gelir giderlerinde tüm personelin maaşları, 13. maaşları da dahil olmak üzere hiçbir yere borcu olmadan görevlerimizi tamamlamış bankada da belediyeye ait aşağıda belirtilen miktarlar devredilmiştir: Vadeli Hesap: 4,362,146.66 TL – 65,893.40 Euro Ödeme Bekleyen Fatura Miktarı: 155,787 TL’dir.

Belediyelerin birleşmesinden kaynaklanan varsa bir borç bunun sorumlusu bizler olamayız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”