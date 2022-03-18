Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kormacit’te Pazar günü “Medoş Laleleri Ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş” etkinliği düzenleniyor
Kormacit’te Pazar günü “Medoş Laleleri Ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş” etkinliği düzenleniyor

Kormacit’te Pazar günü “Medoş Laleleri Ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş” etkinliği düzenleniyor

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle yürütülmekte olan Herkes İçin Sağlıklı Yaşam Kampanyası kapsamında pazar günü 10.00-14.00 saatleri Koruçam köyünde  “Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş” etkinliği düzenlenecek.

A+A-

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle yürütülmekte olan Herkes İçin Sağlıklı Yaşam Kampanyası kapsamında pazar günü 10.00-14.00 saatleri Koruçam köyünde  “Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş” etkinliği düzenlenecek.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlikte, Kıbrıs’ın endemik hazinelerinden birisi olan “Tulipa Cypria / Medoş Lalesi” ve Koruçam’da (Kormakitis/Kormacit) konuşulan “Sanna” diliyle ilgili bilgilendirme de yapılacak.

“Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş” etkinliği programı şöyle:

“10.00 Kormakitis (Kormacit) / Koruçam Köy Meydanı Amfitiyatroda Buluşma

10.05 Medoş Laleleri, Yerel Flora ve Fauna ile ilgili Sunum

10.30 Maronit Kültürü arasında Lale Vadisine Yürüyüş

13.00 İkram – Kormakitis (Kormacit) / Koruçam Köy Meydanı

13.15 Medoş Laleleri, Yerel Flora ve Fauna ile ilgili Sohbet

13.30 Maronit Kültürü ve SANNA Dili ile ilgili Sunum

14.00 Kapanış”

Bu haber toplam 104 defa okunmuştur
Etiketler :