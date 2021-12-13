Kore'de 70 yıllık ateşkes sona eriyor

Güney ile Kuzey Kore, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, Kore’deki savaşın sona erdiğini ilan etme konuşunda ‘prensipte’ anlaştı. The Guardian'in haberine göre, 70 yıl süren çalkantılı ateşkesin ardından bu açıklamayı Güney Kore Başkanı Moon Jae-in yaptı.

Ancak Moon, 1950- 53 savaşı ile ilgili görüşmelerin “ABD düşmanlığına” itirazları nedeniyle Kuzey Kore tarafından geri tutulduğu söyledi. Kuzey Kore’nin, ABD’nin “düşmanlığı sona erdirmesi” ön şartı ile görüşmelerin başlayabileceğini ilettiğini de sözlerine ekledi.



