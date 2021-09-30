Kördüğüm ihale, sonuç bekliyor

Tartışmalı olarak bir yıldan fazladır devam eden ‘Girne Hastanesi İhalesi’ sürecinde yeni tarih 20 Ekim olarak belirlendi. İhalenin bir yıl önce verilen 57 Milyon TL’lik keşif ücretinde değişiklik olmadı, geçtiğimiz ihalenin son ikiye kalan şirketlerinden Korman Construction’ın yeni ihaleye katılmama kararı dikkat çekti.

Merkezi İhale Komisyon Başkanı Halis Üresin: “İhaleye sorunsuz bir şekilde çıkıldı, bu kez çözüme ulaşacağımızı umuyoruz”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener: “Teknik destek ve denetlemeye destek vereceğiz”

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer: “Zarar etmek pahasına tüzük değişikliği istedik. Bu kez ihaleyi sonuçlandıracağımıza inanıyoruz… İhaleyi kazanan firmamızdan en kısa sürede bu hastaneyi tamamlamasını rica edeceğiz”

Korman Construction’ın sahibi Günay Çerkez: “Geçen sefer yeterli bulunmuş, son aşamaya kalmıştık… Yeniden yarışa girmeyi doğru bulmuyorum”

Derya ULUBATLI

Bir yıldan fazladır tartışmalı olarak devam eden ‘Girne Hastanesi İhalesi’ sürecinde yeni tarih 20 Ekim olarak belirlendi.

İlk olarak 8 Şubat 2020’de başlayan, Nisan 2021’de yeniden gündeme gelmesine rağmen bir türlü çözülemeyen süreçle ilgili konuşan taraflar, Kamu İhale Yasası Yeterlilik Tüzüğü’nde yapılan değişikliğin ardından sonuç noktasına çok yaklaşıldığını savundu.

YENİDÜZEN’e konuşan taraflardan Merkezi İhale Komisyon Başkanı Halis Üresin, “ihaleye sorunsuz bir şekilde çıkıldı, bu kez çözüme ulaşacağımızı umuyoruz” açıklamasında bulundu.

Öte yandan ihale için bir yıl önce belirlenen 57 Milyon TL’lik ‘keşif ücreti’ ise değişmedi. Bir yıl içerisinde değişen birim fiyatları ve Türk Lirası’nın geldiği durum düşünüldüğünde keşif fiyatının aynı kalması dikkat çekti. Konuya ilişkin açıklama yapan İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, söz konusu tüzük değişikliğinin kendileri için önemli olduğunu, zaman kaybetmek ve maddi zarara uğramak pahasına tüzük değişikliğinin yapılmasını beklediklerini kaydetti. 20 Ekim’de olumlu bir sonuca varılacağına inandığını belirten Gürcafer, “ihaleyi kazanan firmamızdan en kısa sürede bu hastaneyi tamamlamasını rica edeceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan geçtiğimiz ihalenin son ikiye kalan şirketlerinden Korman Construction’ın yeni ihaleye katılmama kararı soru işareti yarattı. Karara açıklık getiren şirket sahibi Günay Çerkez, geçtiğimiz ihalede yeterli görülüp son aşamaya kalan bir aday olarak ‘sil baştan’ yarışa sokulmalarını doğru bulmadığını dile getirdi. Keşif fiyatında değişiklik olmamasını da eleştiren Çerkez, bir yılda Türk Lirası’nın kaybettiği değer düşünüldüğünde, ihale fiyatının aynı kalmasının malzeme kalitesini düşüreceğini savundu. Artık devlet ihalelerini ‘ciddiyetsiz’ bulduğunu da söyleyen Çerkez, “hiçbir hükümet bu ülkeyi yönetmeyi beceremedi” dedi.

Merkezi İhale Komisyon Başkanı Halis Üresin:

“20 Ekim’de çözüme ulaşacağımızı umuyorum”

Girne Hastanesi ihalesinin 20 Ekim’de yapılacağını söyleyen Merkezi İhale Komisyon Başkanı Halis Üresin, ihaleye sorunsuz bir şekilde çıkıldığını ve sorunsuz bir şekilde çözüme ulaştırmayı umduklarını belirtti. İhaleye katılacak kişilerle ilgili yorum yapmayan Üresin, ücretin ise değişmediğini belirtti. Üresin, “ihale ücreti KDV dahil 65 milyon TL civarındadır” şeklinde konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener:

“Teknik destek ve denetlemeye destek vereceğiz”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener, talep edildiği üzere Kamu İhale Yasası Yeterlilik Tüzüğü’nde değişiklik yapıldığını, bunun dışında olaya sadece ‘teknik destek’ ve ‘denetleme’ kısımlarında dahil olacaklarını söyledi. Yeldener keşif bedelinin aynı kalacağını da sözlerine ekledi.

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:

“Zarar etme pahasına tüzüğün değişmesini istedik”

Dosya alımının durduğunu ve artık ihale tarihini beklediklerini belirten İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, katılan kişi sayısının ise şu an için açıklanamayacağını söyledi. İhaleye eski keşif bedeli üzerinden çıkılacağını da vurgulayan Gürcafer şöyle devam etti: “57 milyon TL artı yüzde 10’luk KDV ile yaklaşık 65 milyon TL gibi bir ücret belirlendi. Bu eski keşif bedelidir. Birim fiyatları değişmesine rağmen söz verdiğimiz için eski ücrette kaldık. Bizim müteahhitler olarak bundan kayıplarımız da olacaktır ancak burada gelinen noktayı devletin ihmaline bağlıyorum. Önceki tüzük fırsat eşitliğini ortadan kaldıran bir tüzüktü. Bunun zamanında çalışma yapılıp düzenlenmesi gerekirdi ancak bir sene önceden bu ihalenin yeni tüzükle çıkmasıyla ilgili girişim başlatmıştık ancak devlet tüzüğü yenilemekte gecikti. Sonradan bize ‘bu ısrarınız zaman kaybına ve devletin zararlı çıkmasına neden olacak’ suçlamasında bulundukları için biz zararına bu işi yapmaya karar verdik ve eski ücrette kaldık. Zararlı çıkmak pahasına tüzüğün haksızlık olmayacak şekilde değiştirilmesini istedik”.

20 Ekim’de ihalenin sonuca ulaşması beklentisinde olduklarını da belirten Gürcafer, “biz de ihaleyi kazanan firmamızdan en kısa sürede bu hastaneyi tamamlamasını rica edeceğiz” şeklinde konuştu.

Korman Construction sahibi Günay Çerkez:

“Yeniden yarışa sokulmayı doğru bulmuyorum”

Geçtiğimiz ihalede finale kalan iki şirketten biri olan Korman Construction’ın sahibi Günay Çerkez, yeni ihaleye katılmayacaklarını, geçen sefer finale kalan kişilerin yeniden yarışa sokulmasını doğru bulmadıklarını aktardı. Çerkez şunları söyledi: “Bu yeni ihale için dosya bile almadık çünkü şartları tamamen aynı olan bir ihalede yeniden yarışa girmeyi doğru bulmuyoruz. Biz zaten Tosunoğlu İnşaat ile yeterlilik şartlarını geçip finale kalmıştık. Eğer geçen sefer yeterli bulunduysak bu kez neden yeniden yarışa girmek durumundayız anlam veremiyorum. Bu iki şirketin yeni bir değerlendirme gerekmeden direk olarak ikinci aşamaya alınması gerekiyordu. Her şeyi sil baştan yapmayı doğru bulmuyorum”.

“Keşif fiyatının aynı kalması malzeme kalitesinin düşmesine neden olacak”

Öte yandan ücretin geçtiğimiz ihaleyle aynı kalmasını da yanlış bir karar olarak değerlendiren Çerkez, artan birim fiyatları karşısında aynı kalan ihale fiyatıyla ‘kalitesiz’ bir iş ortaya konacağını savundu. Aradan geçen bir yılda Türk Lirası’nın yüzde 40 civarında değer kaybettiğini ifade eden Çerkez şöyle devam etti: “Geçen sene 57 milyon TL’ye yapılması öngörülen bir hastane, bir sene sonra, TL bu kadar değer kaybetmişken aynı fiyata yapılamaz. Bu paraya kaliteli bir malzemeyle iş yapılması beklenemez. İhaleyi kim alırsa alsın, istenen kaliteli malzemeleri bu inşaatta kullanamayacak. Şimdi bütçenin en az 70-80 milyon’a çıkması gerekirdi. Bu şartlarda ya hastane inşasında bir şeyler eksik yapılacak, ya da malzeme değişecek. Bu hiçbir şekilde profesyonel ve etik değildir. Buna göz mü yumulacak?”

“Devlet ihalelerinde ‘ciddiyet’ kalmadı…”

Yaşanan süreci hükümetin iradesiz tavrına bağlayan Çerkez, hükümet yetkililerinin bu konuda yeterli otoriteyi gösteremediğini, bir önceki ihalenin bu nedenle iptal edildiğini savundu. Artık devlet ihalelerinin ‘ciddiyetsiz’ bir havada yapıldığını da dile getiren Çerkez şunları kaydetti: “İlk ihalede biz iki firma olarak ikinci aşamaya kaldık ancak Müteahhitler Birliği kendi istedikleri kişiler yeterlilik alamadığı için tartışma çıkardı, tüzük değişikliğini öne sürdü. Hükümet de bunun karşısında güçlü bir irade sergileyemedi ve ihaleyi iptal etti. Bunu bir otorite eksikliği olarak görüyorum. Bu yüzden ikinci kez böyle bir yarışın içerisine girmek istemedim. Bana göre devlet ihalelerinde artık ciddiyet kalmadı. Herkes ‘adamına göre’ iş yapmaya çalışılıyor. Son hükümet de dahil olmak üzere hiçbir hükümet bu ülkeyi yönetmeyi beceremedi”.

Neler yaşanmıştı?

Girne Amerikan Üniversitesi'nin borçlarına karşılık devlet tarafından alınan yarım inşaatın tamamlanmasına ilişkin ihale süreci 28 Şubat 2020 tarihinde başlamış, buna karşın ihalede yasal boşluktan ötürü haksızlık olduğunu iddia eden bazı müteahhitler konuyu mahkemeye taşıyacağını açıklamıştı.

Yeterlilikle ilgili tüzükte boşluk olduğu söylenerek, tüm müteahhitlerin adil olarak yarışması için ihalenin iptali istenmiş, konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurmuştu.

Yaşanan olayların akabinde ihaleye ilişkin iptal kararı verilmişti.

Söz konusu kararla çıkılan ihale sürecinde proje bütçesi geri çekilmiş, ihale dolaylı olarak iptal edilmişti.

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer katılım için tüm şartların yeniden düzenleneceğini söylemişti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz imzalı “proje bütçesi iptal bilgilendirmesi”nde ise 33 Milyon TL’lik bütçenin pandemi neticesinde öngörülemeyen ve beklenmeyen mükellefiyetler karşısında yeniden değerlendirilmek üzere iptal edilmesinin bakanlık tarafından uygun görüldüğü yazılmıştı.

Kamu İhale Yasası Yeterlilik Tüzüğü’yle ilgili beklenen değişikliğin yapılmasının ardından, yeni ihale tarihinin belirlenmesi için gözler yeniden yetkililere çevrilmişti.

Yeni Girne Hastanesi’nde bitmeyen “bugün, yarın”

Yeni Girne Hastanesi için yeniden ihaleye çıkılacak

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