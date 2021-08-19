Yeni Girne Hastanesi için yeniden ihaleye çıkılacak

Fehime ALASYA

Yeni Girne Hastanesi’nin yılan hikayesine dönene ihale süreci, proje bütçesinin geri çekilmesi ve ihalenin dolaylı olarak iptal edilmesinin ardından yeniden hareketlendi.

Yeni Girne Hastanesi için 28 Şubat 2020 tarihinde başlayan ve 1 Nisan 2021’de sonlandırılan ihale süreci, Kamu İhale Yasası, yeterlilik tüzüğü iptali ile yeniden başlayacak.

Ulaştırma Bakanlığı, eski keşif bedeli ile yeniden ihaleye çıkılacağı açıkladı, İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de katılım için gerekli bazı şartların yeniden düzenlenerek ihale sürecinin ‘adil’ olarak yeniden başlatıldığını belirtti.

Gürcafer, ihalenin, sürecin başından beridir konuşulan 33 Milyon TL’lik bütçe ile yeniden açılacağını da belirtti. Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Gürcafer, Kamu İhale Yasası yeterlilik tüzüğü iptali ile birçok firmanın yeniden adil şekilde ihale sürecinde yer almasına olanak sağlandığının altını çizdi.

Gürcafer, “Yeterlilik tüzüğü iptali yapıldı, tüm müttehitlerin bu ihaleye katılabilmesine olanak sağlandı. Aslında olması gereken de zaten buydu” dedi.

Hatırlanacağı üzere, Girne Amerikan Üniversitesi'nin borçlarına karşılık devlet tarafından alınan yarım inşaatın tamamlanmasına ilişkin ihale süreci 28 Şubat 2020 tarihinde başlamış çeşitli tartışmalar nedeniyle süreç pandemi nedeniyle “proje bütçesi iptali” ile yeniden değerlendirilmek üzere iptal edilmişti.

Sürecin yeniden hareketlendiğini ifade eden Gürcafer, yapılan yeterlilik tüzüğü iptali ile yeniden ihaleye çıkılmasının yerinde bir karar olduğunu dile getirdi.

Konuyla ilgili bilgi almak için Merkezi İhale Komisyon Başkanı Halis Üresin’e ise ulaşılamadı.

İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer:

“Tüm müteahhitlerin bu ihaleye katılabilmesine olanak sağlandı”

İhalede itiraz edilen yeterlilik belgesi konusunda düzeltme yapıldığını anlatan İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, “Yeterlilik tüzüğü iptali yapıldı. 1998 sayılı kayıt ve denetim yasasının bir maddesi güncellendi, tüm müttehitlerin bu ihaleye katılabilmesine olanak sağlandı. Kriterler, MİK tablosu içine girdi. Tüm müteahhitlere fırsat eşitliği sağlandı” dedi.

İhale iptali talep ederken de eski keşif bedeli ve birim fiyatları üzerinden yeni ihaleye çıkılmasının doğru olacağını savunduklarını anlatan Gürcafer, bu durumun devlete külfet olmayacağı bilgisini de paylaştı.

İhalenin birkaç gün içinde ilan edileceğini dile getiren Gürcafer, yeterlilik tüzüğü iptalinin yapılmasının genel olarak birçok ihaleye olumlu yansıdığını, müteahhitlerin Merkezi İhale Komisyonu’nda adil bir şekilde yarışacağını ifade etti.

Projenin başlamasıyla bitiş tarihi için ihaleyi alacak olan firmaya birlik olarak da destek verip zamanından önce teslim için yardım edeceklerini de kaydeden Gürcafer, “Konulan süreden daha erkende bitirilmesi için yardımcı olacağız, bir yıl gibi bir süre öngörülmüştü ama daha erken tamamlanması için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Girne Amerikan Üniversitesi'nin borçlarına karşılık devlet tarafından alınan yarım inşaatın tamamlanmasına ilişkin ihale süreci 28 Şubat 2020 tarihinde başlamış, buna karşın ihalede yasal boşluktan ötürü haksızlık olduğunu iddia eden bazı müteahhitler konuyu mahkemeye taşıyacağını YENİDÜZEN’e açıklamıştı.

Yeterlilikle ilgili tüzükte boşluk olduğu söylenerek, tüm müteahhitlerin adil olarak yarışması için ihalenin iptali istenmiş, konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı.

Yaşanan olayların akabinde ihaleye ilişkin iptal kararı verilmişti.

Söz konusu kararla çıkılan ihale sürecinde proje bütçesi geri çekilmiş, ihale dolaylı olarak iptal edilmişti.

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer katılım için tüm şartların yeniden düzenleneceğini söylemişti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz imzalı “proje bütçesi iptal bilgilendirmesi”nde ise 33 Milyon TL’lik bütçenin pandemi neticesinde öngörülemeyen ve beklenmeyen mükellefiyetler karşısında yeniden değerlendirilmek üzere iptal edilmesinin bakanlık tarafından uygun görüldüğü yazılmıştı.

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Bu amaçla imzalanan protokole, imza koyan Sağlık Bakanı Ali Pilli, en kısa sürede ihale sürecine çıkılacağını belirtmişti.

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