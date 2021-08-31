Yeni Girne Hastanesi’nde bitmeyen “bugün, yarın”

Ayşe GÜLER

1 yılı aşkın süredir sürüncemede kalan, Kamu İhale Yasası Yeterlilik Tüzüğü iptali ile de yeniden gündeme taşınan Yeni Girne Hastanesi’nde gözler yeni sürece çevrildi.

8 Şubat 2020 tarihinde başlayan ihale süreci, 1 Nisan 2021’de tartışmalı bir şekilde kesintiye uğradı. Sürecin yeniden başlayacağı kesinleşse de henüz net tarih belirlenmedi.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, sürecin tamamlanmasını beklediğini ifade etti, “Çalışma hangi aşamadadır bilmiyorum, yarın (bugün) daha netlik kazanacak. Bitmiş olabilir ama önüme gelen bir şey yok” dedi.

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, ihaleyle ilgili sürecin tamamlandığını, ihaleye çıkıldığını ifade ederek, “Bugün yarın gazetede ilan edilecek” şeklinde konuştu.

Gürcafer, ihaleye birinci sınıf yapı karnesine sahip olan tüm müteahhitlerin katılabileceğini dile getirdi.

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener ise Kamu İhale Yasası Yeterlilik Tüzüğü’nde yapılan değişikliğin Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini yineledi, gerekli mali blokenin hazır olması halinde Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı’nın ihale sürecini başlatacağını söyledi.

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:

“Süreç tamamlandı, bugün yarın ilan edilecek”

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise ihaleyle ilgili sürecin tamamlandığını, ihaleye çıkıldığını ifade ederek, “Bugün yarın gazetede ilan edilecek” şeklinde konuştu.

Gürcafer, ihaleye birinci sınıf yapı karnesine sahip olan tüm müteahhitlerin katılabileceğini dile getirdi.

Süreçle ilgili bilgi de veren Gürcafer, “Belirli süre hazırlık süreci var. 1 ay askıda kalır, ondan sonra teklifler verilip, iş başlayacak” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener:

“Mali bloke hazırsa, ihale süreci başlayacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener ise Kamu İhale Yasası Yeterlilik Tüzüğü’nde yapılan değişikliğin Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini yineledi, gerekli mali blokenin hazır olması halinde Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı’nın ihale sürecini başlatacağını söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Yeldener, “Hem Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu hem de Girne Hastanesi ihalesinde tüzükte olan çalışma ve iş sağlığı ile ilgili yeterlilik kriterleri büyük problem olmuştu. Tüzük tamamlandı, Bakanlar Kurulu’ndan geçti” dedi.

Geçmişte yaşanan süreçle ilgili de bilgi veren Yeldener, “İhale sahibi Sağlık Bakanlığı’ydı. Blokenin bir kısmı Maliye Bakanlığı, bir kısmı da Sağlık Bakanlığı fonundan ayrılmıştı. Maliye Bakanlığı kaynağa ihtiyaç duyunca blokeyi geri çekmişti. Blokenin alınıp, alınmadığını bilmiyorum.” dedi.

Yeldener, çıkılacak ihalenin eski keşif bedeli üzerinden olacağını da belirtti.

Yeldener, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından iş sağlığı ve çalışma koşullarına yönelik Planlama İnşaat Dairesi’nin denetlemelerini yapacağını kaydetti.

Neler yaşanmıştı?

Girne Amerikan Üniversitesi'nin borçlarına karşılık devlet tarafından alınan yarım inşaatın tamamlanmasına ilişkin ihale süreci 28 Şubat 2020 tarihinde başlamış, buna karşın ihalede yasal boşluktan ötürü haksızlık olduğunu iddia eden bazı müteahhitler konuyu mahkemeye taşıyacağını açıklamıştı.

Yeterlilikle ilgili tüzükte boşluk olduğu söylenerek, tüm müteahhitlerin adil olarak yarışması için ihalenin iptali istenmiş, konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurmuştu.

Yaşanan olayların akabinde ihaleye ilişkin iptal kararı verilmişti.

Söz konusu kararla çıkılan ihale sürecinde proje bütçesi geri çekilmiş, ihale dolaylı olarak iptal edilmişti.

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer katılım için tüm şartların yeniden düzenleneceğini söylemişti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz imzalı “proje bütçesi iptal bilgilendirmesi”nde ise 33 Milyon TL’lik bütçenin pandemi neticesinde öngörülemeyen ve beklenmeyen mükellefiyetler karşısında yeniden değerlendirilmek üzere iptal edilmesinin bakanlık tarafından uygun görüldüğü yazılmıştı.

Yeni Girne Hastanesi için yeniden ihaleye çıkılacak