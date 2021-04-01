SİL BAŞTAN!

Yeni Girne Hastanesi için çıkılan ihale sürecinde proje bütçesi geri çekildi, ihale dolaylı olarak iptal edildi. Resmi kaynaklar ihaleye ilişkin açıklama yapmazken, İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer katılım için tüm şartların yeniden düzenleneceğini söyledi. İptal edilen ihalede yarışan firmalar ise yargıya başvurma hazırlığında…

Maliye Bakanı Dursun Oğuz imzalı “proje bütçesi iptal bilgilendirmesi”nde, 33 Milyon TL’lik bütçenin pandemi neticesinde öngörülemeyen ve beklenmeyen mükellefiyetler karşısında yeniden değerlendirilmek üzere iptal edilmesinin bakanlık tarafından uygun görüldüğü yazıldı.

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer: “Bütçe Dairesi dün itibariyle bloke edilmiş parayı geri çektiğini yazdı, yani ihale iptal edildi. Amacımız bu ihaleye katılan 17 firmanın da yeniden adil şekilde ihale sürecinde yer almasına olanak sağlamaktı, bunu yapıyoruz”

İHALE SÜRECİNDE ADI GEÇEN BAZI FİRMALAR İPTAL KARARIYLA İLGİ NE DEDİ? Gülenay İnşaat Ltd. - Mehmet Çıldır: “Gergin havayı düzeltmek için ihale geri çekildi”

“Gergin havayı düzeltmek için ihale geri çekildi” Emek İnşaat- Erol Kahveci: “Yeni süreç umarım daha adil olur”

“Yeni süreç umarım daha adil olur” Tel-Za Construction Ltd. Yakup Tel: “Bir şaibe ortadan kalktı”

“Bir şaibe ortadan kalktı” Kayas Cons. Ltd -Cahit Kaya: “Tüzükte iyileştirme yapılmalı, çelişki ortadan kaldırılmalı”





İHALEDE YARIŞAN FİRMALAR NE DEDİ? Tosunoğlu İnşaat -Hasan Tosunoğlu: “Mali yetersizlik ve benzeri iş bitirme yetersizliği konuları yasada son derece açıktır. Bu konuda şirket olarak hakkımızı, hakkımızı gasp edenlerden farklı olarak hukuk içerisinde arayacağımızın bilinmesini isteriz.”

“Mali yetersizlik ve benzeri iş bitirme yetersizliği konuları yasada son derece açıktır. Bu konuda şirket olarak hakkımızı, hakkımızı gasp edenlerden farklı olarak hukuk içerisinde arayacağımızın bilinmesini isteriz.” Korman Construction Ltd -Günay Çerkez: “Yetkili makamlar tarafından hiçbir açıklama yapılmadı”

“Yetkili makamlar tarafından hiçbir açıklama yapılmadı” Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, konuyla Maliye Bakanlığı’nın ilgilendiğini belirtti, kendisine ihaledeki bütçe iptaliyle ilgili sadece bilgi verildiğini kaydetti.

Fehime ALASYA

Girne Hastanesi’yle ilgili ihale süreci için ayrılan 33 Milyon TL’lik bütçe ödeneği 30 Mart itibariyle iptal edildi.

Resmi kaynaklar iptalle ilgili açıklama yapmazken, İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ihaleye katılım için tüm şartların yeniden düzenleneceğini söyledi. İptal edilen ihaleye girmeye hak kazanan firmalar ise yargıya başvurma hazırlığında.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz imzalı Proje bütçesi iptal bilgilendirmesinde, 33 Milyon TL’lik bütçenin pandemi neticesinde öngörülemeyen ve beklenmeyen mükellefiyetler karşısında yeniden değerlendirilmek üzere iptal edilmesinin bakanlık tarafından uygun görüldüğü yazıldı.

Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, konuyla Maliye Bakanlığı’nın ilgilendiğini belirtti, kendisine ihaledeki bütçe iptaliyle ilgili sadece bilgi verildiğini kaydetti.

Merkezi İhale Komisyon Başkanı Halis Üresin ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Üresin, YENİDÜZEN’in sorularını ‘yoğunluğu’ gerekçesiyle yanıtsız bıraktı.

İhale kararıyla ilgili bütçenin iptal kararının çıktığı ifade edilen Maliye Bakanlığı’ndan ise ihaledeki bütçe iptali ve gerekçelerine ilişkin hiçbir yetkiliye ulaşılamadı.

Alınan iptal kararı ile 2020 yılının Şubat ayından bu yana tartışmalarla gündeme gelen fakat henüz ihalesi bile sonuçlanamayan Girne Hastanesi’yle ilgili süreçte başa dönüldü.

İptal edilen ihaleye girmeye hak kazanan firmalar yargıya başvuruyor

Bütçesi iptal edilen ihaleye katılan iki firma ise yetkililer tarafından kendilerine resmi bir açıklama yapmadığını dile getirerek, iptal kararını sert bir dille eleştirdi.

Bütçesi iptal edilen ihaleye katılan iki müteahhit firmadan biri olan Tosunoğlu İnşaat Direktörü Hasan Tosunoğlu, “haklarının gasp edildiğini” savundu, yasal yollardan hak arayacaklarını belirtti.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz hafta ihalenin duyurulmasının ardından yeterlilik belgesi nedeniyle elenen bazı firmalar yargı yoluna baş vuracağını açıklamış, Cafer Gürcafer öncülüğünde konuyu Başbakanlık ve Meclis oturumuna da taşımıştı.

İhaleden elenen ve iptal talebi olan firmalar karardan memnun

Bütçesi iptal edilen ihalede yeterlilik belgesi alamayan ve ihaleden elenen bazı firmalar ise karardan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, daha adil bir yarış ile zaman kaybetmeden sürecin işlemesi gerektiğine vurdu yaptı.

Şartnamede gerekli yasal değişikliğin yapılması ve yeterlilik belgesiyle ilgili işleyişin değiştirilmesi gerektiğine değinen bazı firmalar, gerekli tüzük değişikliğinin yapılması talebinde bulundu.

Gürcafer: “Bütçe Dairesi bloke edilmiş parayı geri çektiğini yazdı”

İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Girne Hastanesi’yle ilgili ihalenin dün itibariyle iptal edildiğini, ihaleye katılım için tüm şartların yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Gürcafer, “Bütçe dairesi dün itibariyle bloke edilmiş parayı geri çektiğini yazdı, yani ihale iptal edildi. Amacımız bu ihaleye katılan 17 firmanın da yeniden adil şekilde ihale sürecinde yer almasına olanak sağlamaktı, bunu yapıyoruz” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Girne Amerikan Üniversitesi'nin borçlarına karşılık devlet tarafından alınan yarım inşaatın tamamlanmasına ilişkin ihale süreci 28 Şubat 2020 tarihinde başlamış, buna karşın ihalede yasal boşluktan ötürü haksızlık olduğunu iddia eden bazı müteahhitler konuyu mahkemeye taşıyacağını YENİDÜZEN’e açıklamıştı.

Yeterlilikle ilgili tüzükte boşluk olduğu söylenerek, tüm müteahhitlerin adil olarak yarışması için ihalenin iptali istenmişti.

Girne Hastanesi ihalesinde hakkı yenen 15 firmanın Müteahhitler Birliği öncülüğünde ihale süreci için hukuki süreç başlatacağı belirtilmişti.

2020 Şubat’ından beri tartışmalarla gündemde…

Bir yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile Girne Amerikan Üniversitesi’nin 11 milyon TL sigorta borcuna karşılık devralınan Girne Hastanesi ile ilgili süreç uzadıkça uzadı…

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından projesi hazırlanan ve yapımına başlanan eğitim ve araştırma hastanesi 28 Şubat 2020 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından devralındı.

Karaoğlanoğlu’ndaki arazinin ardından 10 Temmuz 2020’de Sağlık Bakanlığı’na devredildiği açıklandı.

Vakıflar İdaresi’nin, toplam 24.5 dönüm büyüklüğündeki, üzerinde karkas inşaat bulunan arazinin 22 yıllığına yapılan kira sözleşmesinden feragat ederek, alacağı 26 Milyon TL (3 Milyon Sterlin) kira bedelini, Girne hastanesi yapımı için Sağlık Bakanlığı’na bağışladığı ifade edildi.

Bu amaçla imzalanan protokole, imza koyan Sağlık Bakanı Ali Pilli, en kısa sürede ihale sürecine çıkılacağını belirtmişti.

İHALE SÜRECİNDE ADI GEÇEN BAZI FİRMALAR İPTAL KARARIYLA İLGİ NE DEDİ?

Gülenay İnşaat Ltd. - Mehmet Çıldır: “Gergin havayı düzeltmek için ihale geri çekildi”

“İhalenin iptal edildiği belirtildi. Maliye bakanlığı tartışmalardan ötürü bu gergin havayı düzeltmek için ihaleyi geri çektiğini açıkladı. İlgili bakanlıklara da yazılı belge gönderdi. Derhal şartnameler düzeltilmeli, tüm katılımcıların bu ihaleye katılmasını sağlamalı ve ihaleye bir an önce hakkaniyetli çıkılmalı.”

Emek İnşaat- Erol Kahveci: “Yeni süreç umarım daha adil olur”

“İptal olduğunu duyduk, zaten iptalinden yanaydık, umarım yeniden yapılacak olan süreç daha adil bir yarışma olur. Şartlar iyileştirilip yeniden ihaleye çıkılmalı, burada tüm firmaların katılımına olanak sağlanmalı.”

Tel-Za Construction Ltd. Yakup Tel: “Bir şaibe ortadan kalktı”

“İhalenin iptal edildiğini öğrendik. Maliye bütçeyi geri çektiğini açıkladı. Bu da iptal ile ilgili bir mecburiyettir. Doğru olan da buydu. Bir şaibe ortadan kalktı. Devlet rekabetçi ortamda daha fazla gelir elde etme imkanı bulacak. Bu tüm kesimler için olumlu bir gelişme.”

Kayas Cons. Ltd -Cahit Kaya: “Tüzükte iyileştirme yapılmalı, çelişki ortadan kaldırılmalı”

“İptal edildiğini biliyoruz, ne gibi değişiklikler yapılacağına ilişkin detay bilmiyoruz. Var olan yasalara göre tüzükte iyileştirilme yapılacak, çelişki ortadan kaldırılmalı. Yeterlilik belgesi istenmemeli. Bu bağlamda daha adil bir yarış olacak.”

Tosunoğlu İnşaat Direktörü Hasan Tosunoğlu:

“Hakkımız gasp edildi, hukuk çerçevesinde hakkımızı arayacağız”

İptal edilen ihalede yarışacağı ifade edilen iki müteahhit firmadan biri olan Tosunoğlu İnşaat Direktörü Hasan Tosunoğlu ise iptal kararını “Ülkemizdeki hukuk tanımazlığın bir yeni unsuru” olarak değerlendirdi, yetkililer tarafından açıklama yapılmamasını eleştirdi. Haklarının gasp edildiğini savunan Tosunoğlu, yasal yollardan hak arayacaklarını da belirtti.

Ülkenin özellikle pandemi şartlarında ihtiyaç duyduğu ve kaynağının da hazır olduğu Girne Hastanesi’nin İhalesinin Müteahhitler Birliği Başkanı’nın baskısıyla Başbakan, Maliye Bakanı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı tarafından iptal edilmiş olmasının mantıklı ve makul bir açıklamasının olmadığını belirtti.

Tosunoğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede özetle şu ifadelere yer verdi:

“Böyle bir hukuk tanımazlığın açıklaması olamayacağı için yetkililer herhangi bir açıklama yapmadığı gibi konuyla ilgili açıklamayı Müteahhitler Birliği Başkanı’nın yapmış olması da ayrıca manidardır.

Açılan ihalenin şartları yasalara uygun olarak belirlenip açıklandıktan sonra, şartlara uymayan katılımcıların elenmesi üzerine alınan bu karar ile ilgili kötü kokular herkes gibi bizimde burnumuza gelmektedir. Mali yetersizlik ve benzeri iş bitirme yetersizliği konuları yasada son derece açıktır.

Özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ihale şartlarına uyulmamış olması, bundan sonra oluşabilecek iş kazalarındaki ölüm ve yaralanmaların sorumlusu olarak ihaleyi hukuksuz ve yetkisiz olarak iptal ettiren ile iptal edilmesi baskısına nedenini anlayamadığınız bir şekilde boyun eğen idarenin omuzlarında olacağının bilinmesini isterim.

Bu konuda şirket olarak hakkımızı, hakkımızı gasp edenlerden farklı olarak hukuk içerisinde arayacağımızın bilinmesini isteriz.”

Çerkez: “Normalde otoriter bir hükümet olsa bunlar yaşanmaz”

İptal edilen ihalede yarışacağı ifade edilen bir diğer ilgili müteahhit firma olan Korman Construction Ltd Direktörü Günay Çerkez ise kendilerine yetkili makamlar tarafından hiçbir açıklama yapılmadığını belirtti. Çerkez, “Normalde otoriter bir hükümet olsa bunlar yaşanmaz. Görülen lüzum üzerine de olsa bir neden sunulması ve bize bilgi verilmesi gerekirdi.” dedi.