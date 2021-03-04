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Komarova’nin ölüm sebebi ileri tetkikte belirlenecek

Komarova’nin ölüm sebebi ileri tetkikte belirlenecek

Lapta’da geçtiğimiz Pazartesi günü evinde ölü bulanan 43 yaşındaki Nadezhda Komarova’nin kesin ölüm sebebi otopside belirlenemedi.

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Lapta’da geçtiğimiz Pazartesi günü evinde ölü bulanan 43 yaşındaki Nadezhda Komarova’nin kesin ölüm sebebi otopside belirlenemedi. Polisten yapılan açıklamaya göre, ölüm sebebi otopside alınan kan ve doku örneklerine yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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