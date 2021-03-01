43 yaşındaki Komarova evinde ölü bulundu
Lapta’da yaşayan 43 yaşındaki Nadezhda Komarova bu sabah 04:30 sıralarında evinde ölü bulundu.
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Lapta’da yaşayan 43 yaşındaki Nadezhda Komarova bu sabah 04:30 sıralarında evinde ölü bulundu.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Komarova’ya yapılan dış muayenede, darp cebir izine rastlanmadığı, ölüm sebebinin, yapılacak otopsisinin ardından belirleneceği bildirildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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