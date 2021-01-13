“Kimsenin Kıbrıs Türk halkının sağlığını popülizme kurban etme hakkı yoktur”

CTP Genel Başkanı ve milletvekili Tufan Erhürman, Tatar’ın aşı çıkışına tepki gösterdi. Erhürman, “Kimsenin Kıbrıs Türk halkının sağlığını ve ekonomisini popülizme kurban etme hakkı yok” vurgusu yaptı.



Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Sağlıkta da ekonomide de en acil ihtiyacımız aşı. Tam da bu ortamda Sn. Tatar aşının geliş yöntemi üzerinden siyaset yapmaya kalkıyor. Hem de her zamanki gibi Meclis dahil hiç kimseyle konuşma/istişare ihtiyacı dahi duymadan.

Siyasi rezervasyonunuz varsa ilgili kurumlar nezdinde koyarsınız ama her durumda bu aşıyı alırsınız. Bunun güneyin veya AB'nin bize lütfu değil, halkımızın hakkı olduğunu unutmadan ve gerekirse hatırlatarak. Kimsenin Kıbrıs Türk halkının sağlığını ve ekonomisini popülizme kurban etme hakkı yok!”