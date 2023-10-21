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Kilitkaya’da acı olay: İki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kilitkaya’da acı olay: İki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kilitkaya köyünde aracı ile evin avlusuna giren kişi, dikkatsizliği sonucu iki yaşındaki Teyyan HAFIZ isimli çocuğuna çarptı. Hafız, hastaneye giderken yolda can verdi.

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Kilitkaya köyünde aracı ile evin avlusuna giren kişi, dikkatsizliği sonucu iki yaşındaki Teyyan HAFIZ isimli çocuğuna çarptı. Hafız, hastaneye giderken yolda can verdi.

 

Polisten yapılan açıklama:  

 

 

Tedbirsizlik Sonucu Ölüme Sebep Olma

Saat 18.00 sıralarında, Kilitkaya köyünde, Değirmenyolu Sokak üzerinde, P. Ö.(K-40), kullanımındaki ZT1951T plakalı araç ile evin avlusuna girdiği sırada, avlu içerinde bulunan çocuğu Teyan HAFIZ (K-2)'a aracı ile çarpmıştır. Olayda ağır şekilde yaralanan Teyyan HAFIZ, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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