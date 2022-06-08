Kıbrıs’ta ilk kez: Toplumlar Arası Onur Yürüyüşü

18 Haziran Cumartesi günü Kıbrıs'ın dört bir yanından ve ötesinden LGBTQİ+'lar Lefkoşa'da hakları için toplanıp yürüyecek.

Kıbrıs'ta ilk kez topluluklar arası LGBTQİ+ örgütleri bir araya gelip kendi kendini organize eden, kendi kendini finanse eden, tabandan gücünü alan çok toplumlu onur yürüyüşünde “onurla birleştik” slogan altında güçlerini birleştiriyor.

Etkinlik, kuzeyden ve güneyden “Onur Yürüyüşüyle Birleştik” adlı yürüyüşle başlayacak ve sonrasında sokak partisi ile Ara Bölge'deki Dayanışma Evi önünde sona erecek.

Yürüyüşlerin güney ayağı Lefkoşa'daki Eleftheria Meydanı/Özgürlük Meydanı'ndan, kuzey ayağı ise Lefkoşa’daki Kuğulu Park'dan saat 18:00’da başlayacak.

Yapılan açıklama şöyle:

“Birbirimizin sesini güçlendirmek ve çeşitliliğimizi kutlamak için Kıbrıs'taki LGBTQİ+’lar, topluluklar ve örgütler arasında bir dayanışma platformu oluşturuyoruz.

Bu etkinliği Kuir Kollektif Cy, Kuir Kıbrıs Derneği, LGBT-PILIPINAS, LGBT Afrika ve LGBTQI+ & Kıbrıs Üniversitesi Öğrenci Klübü Müttefikleri ortak ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Etkinlik, kuzeyden ve güneyden Onur Yürüyüşüyle Birleştik adlı yürüyüşle başlayacak ve sonrasında sokak partisi ile Ara Bölge'deki Dayanışma Evi önünde sona erecek. Yürüyüşlerden biri güney Lefkoşa'daki Eleftheria Meydanı/Özgürlük Meydanı'ndan, diğeri ise kuzey Lefkoşa’daki Kuğulu Park'dan saat 18:00’da başlayacak.

Herkesi bizimle birlikte yürümeye ve Kıbrıs'taki LGBTQI+’lar için insan haklarını desteklemeye davet ediyoruz.

Diğer duyurular ve nasıl daha fazla katkıda bulunabileceğiniz konusunda bizimle iletişimde kalın.

Onur Yürüyüşü'nde görüşürüz!”