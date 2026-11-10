“Kıbrıs’ta çözüm bölge barışı için de hayati”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin dün ara bölgede gerçekleştirdiği görüşmede varılan uzlaşının olumlu açılımlar içermekle birlikte beklentileri tam anlamıyla karşılamadığını belirtti. Çeler, Kıbrıs sorununun siyasi eşitliğe dayalı bir uzlaşıyla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, “TDP, Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesinin meclisteki sigortası olacaktır” dedi.

Çeler’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

“Her iki liderin bugün ara bölgede vardığı uzlaşı olumlu açılımlar içerse de maalesef tam anlamıyla beklentileri karşılamamıştır. Başta iki yeni geçiş kapısının açılması, Imagine Projesi’nin yeniden devam edecek olması, teknik komitelerin çalışmalarını sürdürmesi, kriz durumlarında bir mekanizma kurulması, tarihi kültürel yapıların restorasyonu, arşiv niteliği taşıyan belgelerin paylaşılması, çevresel projelerin yanı sıra BM Genel Sekreteri huzurunda yeni bir üçlü görüşme yapılacak olması elbette olumlu gelişmelerdir.

Ama bu açılımlar ne acil diye nitelendirdiğimiz Lefkoşa trafiğini rahatlatan, ne de uzun süredir üzerinde çalışılan Haspolat gibi Yeşil Hat ticaretini geliştirme potansiyeli taşıyan kapılar üzerinde olmuştur.

Bizler Kıbrıslıların hayatını kolaylaştıran ve toplumlar arasında güveni güçlendiren her türlü girişimi desteklemeye devam edeceğiz. Bununla birlikte, hiçbir güven yaratıcı girişimin Kıbrıslı Türklerin haklarını koruyacak, barış ve refah içinde bir gelecek kurgulayan bir çözümün yerini tutmayacağının da bilincindeyiz.

Başta bölgemiz olmak üzere, dünyanın birçok bölgesinde yaşanan askeri, siyasi, ekonomik ve sosyal hareketler çözülmeyen tüm sorunların beklenmedik bir hızda krize dönüşme potansiyeli olduğunu göstermektedir. Kıbrıs’taki statüko da çok ciddi riskler barındırmaktadır. Kıbrıs’ta bulunacak çözüm yalnız bizler için değil, bölgedeki barış ve istikrara sağlayacağı katkı açısından da hayatidir.

Bizleri dünyadan kopartan; dış ticaret, ulaşım, turizm, yüksek öğrenim, emlak başta olmak üzere tüm ekonomik sektörlerimizi doğrudan darbeleyen Kıbrıs sorununun artık siyasi eşitliğe dayanan bir uzlaşıyla son bulması gerekmektedir.

Böylesi bir çerçevede Toplumcu Demokrasi Partisi’nin mecliste güçlü bir şekilde yer almasının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. TDP, Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesinin ve alınacak tüm kararlarda bizlerin söz hakkının olmasının meclisteki sigortası olacaktır. Seçmenin iradesi hilafına Dışişleri Bakanlığı’nın kişisel keyfiyet çizgisinde ve alternatif Cumhurbaşkanlığı gibi davranmasının önüne geçilecektir. Kıbrıs sorununda, devletin tüm kurumlarının çözüm irademiz yönünde koordineli ve uyumlu davranması hayatidir.

Ekonomimizi çözüme hazırlamak, başta Yeşil Hat ve Mali Yardım Tüzüklerinin uygulamalarını geliştirmek, Doğrudan Ticaret için lobi yapmak, üretim standartlarımızı AB müktesebatına hazırlamak, Kıbrıslı Rum ve uluslararası paydaşlarımıza çözüm kararlılığımızı anlatmak ve çözüm yönünde Cumhurbaşkanı ve tüm siyasi paydaşları teşvik etmek önceliklerimiz arasında olacaktır.

Toplumcu Demokrasi Partisi, bu ülkede çözümün, barışın, güvenliğin ve refahın lokomotifi, Kıbrıslı Türklerin iradesinin sigortası olmaya devam edecektir.”