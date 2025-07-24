Kıbrıslı Türk yurttaş Limasol yangınına yardım için seferber oldu

Limasol’da devam eden büyük orman yangınına karşı Kıbrıslı Türk yurttaş Orhun Karagözlü öncülüğünde sivil dayanışma örneği sergilendi.

Karagözlü, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla Malya ve Omodos çevresindeki yangın söndürme ekiplerine destek için yardım malzemeleri toplamaya başladı.

Su, bisküvi, tıbbi malzeme ile çapa, kürek, kazma ve tırmık gibi ihtiyaçların karşılanması için harekete geçen Karagözlü, yardım göndermek isteyenlerin saat 13.00’e kadar Külliye Çemberi’nde aracını bekleyebileceğini duyurdu.

Paylaşımında, aracının beyaz pick-up olduğunu ve iletişim numarasını da verdi. Ardından yardımda bulunan herkese teşekkür ederek yangın bölgesine doğru yola çıktığını duyurdu.