“Kıbrıslı Türk eğitimciler yastadır”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Personel Sendikası (KAMPÜS-SEN), Türkiye’de meydana gelen depremle ilgili yaptığı ortak açıklamada, Kıbrıslı Türk eğitimcilerin yasta olduğunu kaydederek, taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sendikalar tarafından yapılan ortak açıklamada, can ve mal kayıplarına yol açan ve dondurucu havada binlerce insanı evsiz bırakan depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Açıklamada, “Hayatını kaybeden tüm vatandaşların, meslektaşlarımızın ve öğrencilerinin yattıkları yer çiçek bahçesi, anıları sonsuz olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz” denilirken, deprem bölgesinde bulunan Kıbrıslı Türk kabile ile ilgili duyulan kaygı da dile getirildi.

Açıklamada, “Türkiye'den gelen korkunç haberlere güneydoğuda spor etkinliğine katılma amacıyla bulunan Kıbrıslı öğrencilerin, öğretmen ve velilerin yaşadıklarıyla ilgili kaygı verici haberler eklenmiştir. Bu acımızı ve endişelerimizi artırmaktadır. Türkiye'den gelecek iyi haberleri özlemle beklemekteyiz. Kıbrıs Türk eğitimcileri Türkiye'nin ve toplumumuzun bu derin yarasının sarılması için her türlü yardıma dahil olacaklardır. Gün, dayanışma günüdür. Türkiye'ye, Suriye'ye ve toplumumuza taziyelerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi bildiririz” denildi.