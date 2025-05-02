Kıbrıs’ın kuzeyi Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde bir sıra daha geriledi

Kıbrıs’ın kuzeyi, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 1 sıra düşerek 91. sıraya geriledi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, analizinde, Türkiye’nin medyaya yönelik artan baskısı ve medyanın iş adamlarının elinde yoğunlaşmasını kuzeydeki basın özgürlüğünü baltalayan başlıca faktörler arasında gösterdi.

Örgüt, özellikle Türkiye veya Kıbrıs Türk hükümetini, ordusunu veya diğer yetkilileri eleştiren gazetecilere yönelik artan yaptırımlara, zem ve kadih davalarına ve cezai işlemlere dikkat çekti. Giderek artan sayıda gazetecinin Türkiye ve Kıbrıs Türk yetkilileri tarafından sözlü saldırılara ve taciz kampanyalarına maruz kaldığını da sözlerine ekledi.

Basın özgürlüğünün en iyi olduğu ülkeler sıralamasında ise Norveç, Estonya ve Hollanda ilk üç sırayı paylaşıyor. Yunanistan 89, Kıbrıs Cumhuriyeti 79, Gürcistan 116, Ermenistan 34 ve Bulgaristan 70'inci sırada yer alıyor.

Türkiye ise 180 ülke içerisinde 159. sıraya geriledi.