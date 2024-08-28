Kıbrıs'ın güneyinde okullara 349 yeni klima Kıbrıs'ın kuzeyinde "konteyner sınıf" çözümü konuşulurken, güneyde, yeni ders yılı öncesinde tüm sınıflara yeni klimalarla modern iklimlendirme sağlanması için adımlar atılıyor.

İkl etap için seçilen Lefkoşa'daki 10 okula klimaların montajı cuma gününe kadar tamamlanacak. Fileleftheros'a göre klimaların montajı sonrasında Kıbrıs Elektrik Organizasyonu'nun denetimiyle yeni eğitim-öğretim yılında sistemler devreye alınacak.

Buna göre toplam 394 yeni klimanın montajı yapılacak. Makedonitissa İlk İlköğretim Okulu (25 yeni klima) Söz konusu projenin finansmanı çoğunlukla devlet bütçesinden karşılanırken, şirketlerin yaptığı bağışlar da değerlendiriliyor.