Hakkı Yücel

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I.

Marx ve Engels, 1848 yılında kaleme aldıkları ‘Komünist Manifesto’ kitabına, zihinlerde ve dillerde yer edecek o çarpıcı cümle ile giriş yaparlar: ‘’Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor: Komünizm hayaleti.’’ Propagandif ve ajitatif yönü olması bir yana, hedef aldığı kesimlere (monarşi-aristokrasi-burjuvazi) korku salma dürtüsüyle de (hayalet korkutur) dile getirilen bu cümle, aynı zamanda dönemin krize dönüşen/dönüşme potansiyeli taşıyan gerilimli ekonomik-siyasi-toplumsal ortamından çıkış yolunu (komünizm) gösteren radikal bir önermeyi de içermektedir. Nitekim manifestonun yayınlanmasından hemen sonra, ömrü uzun sürmese de (1848 başlarından 1849 ortalarına kadar), hemen bütün Avrupa’da ardı sıra yayılan ‘devrim/ci’ hareketler yaşanacaktır. Daha sonraları, özellikle kriz dönemlerinde, arada kurulan analoji nedeniyle özellikle Sol’un zorunlu değişimi, en azından ima etmek adına, yeniden dile getirdiği bu aforizmatik cümlenin bu yazıda anılması ise, gerekçesi farklı olsa da, benzer durumu çağrıştıran bir başka olgudan/gerçeklikten kaynaklanıyor. O da şu: ‘Yapay Zekâ’. Bugün sadece Avrupa’nın değil dünyanın her yerinde, en basitinden en sofistike olanına kadar her seviyede işlevsellik kazanan, aynı anda hem mucizeler yaratan somut/yararlı bir gerçeklik, hem de kimi olumsuzluklara, hatta felaketlere yol açabilecek potansiyeli taşıyan tehlikeli bir hayalet olarak ‘Yapay Zekâ’. Artık her an, her yerde ve her işte, kendini sınırsızca geliştirerek yeniden üreten (her yıl yüz kat, kimilerince daha da fazla), günden güne daha etkin ve yetkin hale gelen varlığıyla emre amade O var. Ancak şu da aşikâr, insanın aklının/zihnin ürettiği ama giderek yine insanın aklının/zihninin ve de bizatihi kendisinin/bedeninin yerini almaya başlıyor olması, bu mucizevi güç hakkında ürkütücü endişelerin doğmasına da vesile oluyor. Denilebilir ki ‘YZ’ hakikatinin sarkacı, yaptıkları ve sonuçları itibarıyla hayranlık uyandıran mucizevi varlığıyla, endişe/korku üreten tehlikeli hayaleti arasında salınıp duruyor. Özellikle denetimden çıkabileceğine dair dillendirilen, gerçeklik payı göz ardı edilemeyecek ciddi senaryolar ise, bu kapsamda, neler olduğu ve de olması gerektiğine dair çok boyutlu (ekonomi, siyaset, akademi, kültür, ekoloji…) çalışmaları/araştırmaları zorunlu kılıyor. En son 13 Kasım 2026 tarihinde Dublin’de, AB liderlerinin katıldığı, ‘’YZ’nın ekonomik-toplumsal etkileri ve Avrupa’nın bu alandaki durumu’’nun enine boyuna masaya yatırıldığı toplantı, bunlardan sadece bir tanesi. Bu platformda ‘’YZ’nın kontrolsüz gelişiminin insanlık için ciddi varoluşsal riskler taşıdığını’’ savunan, kontrolünün çok kısa sürede kaybedilebileceğine -buna dair süre de veriliyor: Üç yıl içinde (G.Hinton); altı ay-bir yıl diyenler (D.Amedoi-P.Christiano) de var- dikkat çeken, bu nedenle ‘güvenlik/denetim adımları’ atılması yönünde zamanın daralmakta olduğuna, bu konuda uluslararası işbirliğinin gerekliliğine ısrarla vurgu yapan, 2024 Nobel Fizik Ödülü sahibi Geoffrey Hinton’un görüşlerine baş vurulması ise, durumun hassasiyetini ve de aciliyetini işaret ediyor olması bakımından da ayrı bir önem arz ediyor.

Ezcümle, insanlık acaba daha neler olacak/olabilecek merakı, beklentisi ve şaşkınlığıyla, YZ ile yatıyor YZ ile kalkıyor. Şunu Söylemeliyim: Bu yazı bu kapsamda yetkin görüşler serdetmek niyet ve iddiası ile yazılmadı. Yazarının teknolojik zekâsının yetersizliği, bu dünya (dijital) ile ilişkisinin, ilgisinin, vebali boynuna, bile isteye sınırlı olması ve de ne zamana kadar süreceği belirsiz olsa da, YZ ile arasına koyduğu mesafe (beyhude uğraş mı!?) bu konuda haddini belirliyor. Bu yazıda o haddi, bir okur (biraz yazar) ve olabildiği kadarıyla bir sanatsever olarak, YZ’nın münhasıran yazı(n) alanında, örnekleri her gün daha fazla artan, insanı daha fazla eksilten, onun yerini almaya başlayan işlevselliğine tanıklık etmenin ve de o örneklerden birinin doğrudan muhatabı olmanın yol açtığı, hayranlık kadar endişeden de kaynaklanan karmaşık duygular nedeniyle aşıyor; yazıyı da, o duygularla ve kendi kavlince yazıyor.

II.

Geçtiğimiz günlerde farklı platformlarda, örneği giderek daha çok görülmeye başlayan bir haber yayınlandı: Daha önceden başka edebiyat ödülü sahibi de olan Haiti kökenli Kanadalı yazar Thelyson Orelien’in, "Ya Bunu Yapacaktım ya Ölecektim" romanı, YZ’ya yazdırdığı gerekçesiyle Goncourt Edebiyat Ödülü’nün aday listesinden çıkarıldı. Orelien suçlamaları kabul etmese de ödül kurulu, elde edilen kanıtları yeterli bularak kesin hükme vardı ve eserin neredeyse tümünün YZ tarafından yazıldığını açıkladı. Olayın sonrasında aynı yazarın 2012 yılında yazdığı bir öyküde ve 2013 yılında yazdığı bir köşe yazısında intihal yaptığı suçlamalarıyla -ezel ebed bu dertten mustarip- edebiyat kazanının ısınan suyunu, bir başka haber kaynattı: Bu kez de aday listede yer alan ve de bu yılın Goncourt ödülünü kazanan Philippe Jaenada, romanını yazarken, ‘’okurla oyun amacıyla’’, üç kez YZ’ya başvurduğunu itiraf etti. Orelien YZ kullandığı için aday listesinden çıkarılırken Jaenada’nın bu uygulamadan muaf tutulması, ödül heyetinin çifte standardı olarak değerlendirildi; bu arada gelecek yıllarda benzer durumların yaşanmaması için, YZ kullanımına dair daha kesin kuralların belirlenmesi kararı alındı; bilvesile çok daha geniş ölçekte ‘’Edebiyatta YZ kullanılması’, bunun boyutlarının ne olacağı/olması gerektiği konusu bir kez daha gündeme geldi. (Bu olayda söz konusu olan Goncourt ödülü olduğundan tartışmalar edebiyat/roman eksininde sürdürülüyor olsa da, konunun -YZ kullanımının- kapsama alanı bütün sanat dallarını da -müzik, resim, sinema vb..- içeriyor, haliyle tartışma onları da kuşatıyor ve orada da sürüyor.)

Yaşanan benzer başka örnekler de var. Japonya'nın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Akutagawa Ödülü'nü "Tokyo Sempati Kulesi" adlı romanıyla kazanan Rie Kudan, yazarken YZ’dan faydalandığını (eserin %5’ oranında) ödül törenindeki konuşmasında bizzat kendisi açıkladı. Övgü ile karşılanan eser için %5’lik YZ katkısı, buradaki jüri tarafından normal kabul edildi ve ödül iptal edilmedi. Bir daha başka örnek ise Kasım 2025'te, ‘Ockham Yeni Zelanda Kitap Ödülleri'nin kurgu kategorisine aday gösterilen iki ünlü yazarın, Stephanie Johnson ve Elizabeth Smither'ın, kitap kapaklarındaki görsellerin YZ ile üretildiği hükmüne varılmasıyla yaşandı. Söz konusu eserler ilk etapta yarıştan elendi; ancak ödülleri düzenleyen komitenin belirlediği, yarışmaya katılan eserlerin hiçbir şeklide YZ kullanmama kuralının eserlerin yayınlanmasından sonra yürürlüğe girmiş olması, haklı gerekçe olarak kabul edildi ve eleme kararı geri alındı. Listeyi uzatmak mümkün. Son olarak, zurnanın zırt dediği’, şu örnekle bitirelim: Saygın ödüllerin söz konusu olduğu edebiyat dünyasında bunlar yaşanırken, aynı alanda, daha popüler düzeyde, 2022/23 yılında Tim Boucher isimli bir bilimkurgu yazarının, YZ’yla, bir yıla yakın süre içinde (Ağustos 2022-Mayıs 2023: 9 ay) 97 (mini) roman yazması (e-kitap formatındaki bu romanların her birini ortalama sekiz saatte yazmış; yazdırmış mı demeli yoksa) ‘’yuh artık’’ dedirtti. Basılı eserleri de bulunan hazret bu büyük başarısı(!) hakkında konuşurken, "Yapay zekânın yaratıcı işlerin yerine geçeceğine yönelik popüler düşüncenin aksine, yapay zekâyı yeteneklerimizi ve kapasitemizi artıracak güçlü bir araç olarak görüyorum" açıklamasında bulundu ve gelecekte ne olacağına dair -‘hafifletici sebepler’(!)- olarak, aslında büyük oranda kabul de görecek olan, "Tüm sanatçıların belli ölçüde yapay zekâyı kullanması kaçınılmaz olacak. Bu sadece sizin çalışmalarınıza hizmet edecek doğru kombinasyonu bulmakla ilgili" tespitinde bulundu.

(Tam da burada geniş bir parantez açarak, YZ’nın henüz ortalarda görünmediği, on üç yıl önce başka bir bağlamda yazılmış olsa da, bir yazıyı ve o yazıda yer alan anektodu, arada büyük sıklet farkı olduğunun altını çizerek, dünün yılları bulan ‘roman yazmak’ örneğiyle (Joyce), bugünün YZ’lı, 9 ayda, ortalama 8 saatte bir olmak üzere toplam 97 -yazmak diyesim gelmiyor- seri üretim ‘roman çıkarmak’ (Bauchner) örneğini, en azından yazma ediminin ‘zahmetini/emeğini’ kıyaslama imkânı vereceğini düşündüğüm için, aktarmak istiyorum: Bir arkadaşı ünlü yazar James Joyce’u ziyarete gitmiş, onu yazı masasının başında sıkıntılı bir yüz ifadesiyle otururken bulmuş. “Hayrola, yazılarınla ilgili bir sorun mu var?” diye sormuş. “Başka ne olabilir ki?” diye karşılık vermiş Joyce. Bunun üzerine “Bugün kaç kelime yazdın?” diyerek ikinci bir soru daha sormuş arkadaşı Joyce”a. “Yedi” demiş üstad. “Senin için hiç de fena değil” diye tepki verince dostu, Joyce’nun yanıtı şu olmuş: “Doğru, hiç fena değil ama şimdi de derdim şu ki bu kelimeleri nasıl sıralayacağıma bir türlü karar veremiyorum.” (https://www.yeniduzen.com/kelimeleri-siralamak-ne-kadar-zor-ne-kadar-kolay-usta-80229h.htm) Yorumu ve değerlendirmeyi okura bırakarak parantezi kapatıyorum.)

Edebiyat/sanat dünyasında vaziyet bu iken, yazının geçerli olduğu ve de bir başka yazı erbabının yer aldığı medyada da durum farklı değil. Son dönemlerde, gazete haberlerinin çoğunu artık YZ’nın yazdığı gerçeği bir yana, giderek daha çok yaygınlaşan bir başka eğilim, gazete (dergi) yazarlarının yazılarının tümünü ya da bir kısmını YZ’ya yazdırmaları. (Buna dikkat çeken bir örnek olarak Gaile’nin 2024 eylül sayısı -s.511-, editöryal yazısında da belirtilmiş olduğu üzere, kapak/görsel tasarımı, içinde yer alan yazılar ve bir şiir, tümüyle YZ tarafından hazırlanmış/yazılmıştı.) Burada yazar kısmen ya da tamamen, genellikle hangi konuysa yaz(dır)mak istediği, direktifleriyle yönlendirmek suretiyle, YZ’ya aktarıyor -kimileri daha da ayrıntıya girerek ‘kendim gibi/kendi görüşlerim, düşüncelerim doğrultusunda’ diye direktif veriyor- ve emre amade YZ, tam da istendiği gibi, kendince ya da arzu üzerine handiyse tıpatıp sahibinin görüşleri/üslubu ayarında yazıyı döşüyor. Bu o kadar öyle oluyor ki, yazıyı yazanın YZ olduğu belirtilmese, yazarın kendisine ait olduğu konusunda –artık ne kadar olursa, belki işin uzmanı ya da geliştirilen kontrol/denetim programları hariç- en ufak bir şüphe dahi duyulası olmuyor. Ancak tam da burada, YZ’nın sağladığı bu ‘kolaylık’ yukarda verilen örneklerde olduğu gibi -ve muhtemelen bundan sonra çok daha fazla yaşanacağı için- hem bir ‘değer(sizlik)’ hem de bir ‘ahlâk’ sorununu açığa çıkarıyor. Bu anlamda alınacak tedbirlerin, kullanılacak kontrol/denetim mekanizmalarının neler olduğu/olacağı, başat tartışma konularından biri ve bu daha da devam edecek gibi görülüyor. İşler bu raddeye geldiğine göre artık bir yazının/metnin (ya da sanatın diğer alanlarındaki bir eserin YZ ile mi (ya da YZ yardımı ile mi) yoksa yazarın (sanatçının) sadece kendisi tarafından mı yazıldığının/çizildiğinin/bestelendiğinin her seferinde belirtilmesi bir zorunluluk/kural olmak gerekiyor.

Bütün bunlar yaşanırken, genelde söylendiği üzere bu ilişkide, insanı (aklı/zekâsı) direksiyonun başında, esas/yönlendirici olan; YZ’yı (aklını/zihnini) sezgiden ve duygudan yoksun, sadece emri ‘uygulayan’ ve ‘taklit’ eden mekanizma olarak kabul etmek ne kadar doğrudur, zevahiri ne kadar kurtarır; bu kapsamda üretilen yeni kavramlar, tanımlamalar, uygulamalarda insan/YZ işbirliğinin yetkinliği ve yaratıcılığı artıracağına dair görüşler ve söylemler, sadra şifa olur mu, bilemiyorum. Şundan ki, teknolojik/dijital dünyada yaşanan gelişmeler de göz önüne alındığında, gün gele YZ’nın ‘’kendi varoluşunun bilince varabilecek, duyguları, sezgileri ve hisleri tecrübe edebilecek kadar yetkin bir süper zekâ’’ olabileceğini dillendirenlerin sayısı hiç de az değil. Eğer böyle olacaksa, ‘taklit’ edenin o gün geldiğinde direksiyonun başına geçen, esas/yönlendirici olacağını söylemek de -muhtemel tehlikeyi işaret etmek bakımından- çok da aykırı bir tespit olmasa gerek.

Buraya kadar yazılanlar, günümüz dünyasında, YZ’nın hayatın her alanında, insanlık adına, gündelik basit/komplike sorunların pratik çözümünden, imkânsızı mümkün kılacak kertede büyük işler başardığı gerçeğini şüphesiz ki ortadan kaldırmıyor, öyle bir amacı da yok. Bir başka zamanda yaşadığımız aşikâr ve YZ başka bir zamanın yaşanmakta olduğu günümüz dünyasının en temel/belirleyici unsurlarından biri; an itibarıyla başka hiçbir şey bu kadar gerçek değil. Bütün mesele onu en yararlı ve de zararsız biçimde kullanılır kılmak, fırtına da burada kopuyor zaten.

III.

Bitirirken, girişte de sözünü edilen, muhatabı olduğum, dinlerken hayranlıktan şaşkınlığa, endişeye varan karmaşık duygular yaşadığım, amiyane tabirle serseme döndüğüm örneği aktarmak istiyorum. Teknoloji/YZ konusundaki muhafazakârlığım Gaile’deki arkadaşlar arasında bir espri konusu, arada ‘’bundan kaçış yok’’ diyerek bana takıldıkları da oluyor. Sevgili Ahmet (Güneyli), Gaile’nin temmuz sayısında (s.529) yer alan ‘’O Gece…Mum Işığında’’ (https://www.yeniduzen.com/hakki-yucel-o-gece-mum-isiginda-197516h.htm) başlıklı yazımı alarak, kendi ifadesiyle aktarıyorum ‘’yapay zekâda podcast yaptım. Gemini Notebook’u kullandım. Toplam 5-6 dakikada üretti.’’ Notuyla Gaile gruba gönderdi. (https://drive.google.com/file/d/1fLEZb9JRSYdqig4IJMkuWOIvwB3lNbSA/view?usp=sharing)

Dinleyecek olanların da ayırdına varacağı gibi, YZ’nın ürettiği, ‘gerçek olmayan’ bir kadın ve bir erkek iki insan, ‘gerçek’ bir yazıyı, sesleriyle, inişli çıkışlı tonlamaları, duygusal tepkileri, düşünce ve görüşleriyle ‘gerçek’ iki insan gibi -hem de nasıl-, değerlendiriyorlar/yorumluyorlar. Önceden ne oldukları bilinmese, capcanlı iki insan oldukları şüphe götürmez, ama değiller, öyle iki insan aslında yaşamıyor. Bu tablo karşısında bundan ötesi ne olabilir diye düşünmekten kendini alamıyor insan. Buradan bakınca Cambridge Sözlüğü’nün, 2026 yılının kelimesi olarak “Human”ı (İnsan’ı) seçmesinin, tesadüf değil, bilinçli bir seçim olduğu çok açık. Bu da belirtiliyor zaten. YZ’nın hızla yaygınlaştığı, bütün olumlu yanlarıyla birlikte, insanlığın geleceğine ilişkin olarak ‘varoluşsal’ anlamda tehditler oluşturduğu bir dönemde, yaşayan canlı varlık olarak ‘insan’ı hatırlamak ve de hatırlatmak, göz ardı edilemeyecek bir zorunluluk oluyor.

Söz uzadı. Bilenler bilir, Spinoza’nın ‘opus magnum’u sayılan, ahlâkı geleneksel/gündelik uygulamalarından çok öteye taşıyan ahlâk felsefesi/etik kitabı ‘Etika’sı, şu çarpıcı cümle ile nihayetlenir:

‘’Her kıymetli/değerli şey zahmetli olduğu kadar nadirdir de’’

Abartıyor muyum; YZ çıkalı ve yazı(n) alanındaki ‘kolaylaştırıcı’ etkin varlığına tanık olalı beri okuduğum her metinde, baktığım her resimde, dinlediğim her müzikte bende yabancılaşma/uzaklaşma duygusu yaratan onun hayaletini görüyor ve o hayaleti ortadan kaldırmak mı istiyorum ne, Spinoza’nın bu cümlesini hatırlıyorum.

Son noktayı ahlâki bir zorunluluk/sorumluluk olarak ‘’bu yazının yapay zekâ tarafından yazılmadığını’’ ve yine yazıda kullanılan görselin de YZ mamulü değil, Paul Klee’nin, insanlık adına yaşanan ilerleme denen zalim sürecin geleceğe doğru seyrederken ardında bıraktığı felaketlere, dehşetten açılmış gözleriyle bakan ‘’Yeni Melek’’ (Novus Angelus) resmi olduğunu belirterek koyuyor, belki beyhude teselli, bir an için de olsa ruhumu bu hayaletin azabından kurtarıyorum.