Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Belediye Başkanı ve Adayı Aziz Kaya, Gaziveren’de bildiri dağıtarak bölge halkıyla bir araya geldi. Kaya’ya milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve adaylar eşlik etti. Gaziveren’i sokak sokak, ev ev dolaşan CTP heyeti, bölge halkının sorunlarını ve taleplerini dinleyerek bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerde, yalnızca seçim dönemlerinde değil, her zaman halkla iç içe olmanın ve sorunları yerinde dinleyerek çözüm üretmenin önemine dikkat çekildi.

Aziz Kaya, Gaziveren’in ihtiyaçlarını yakından bildiklerini belirterek, “Biz halkımızın kapısını yalnızca seçim zamanı çalanlardan olmadık. Görev süremiz boyunca her mahallemizde, her köyümüzde insanlarımızla birlikte olduk. Sorunları yerinde dinledik, imkânlarımızı çözüm üretmek için kullandık. Bugün de aynı anlayışla Gaziveren’deyiz.” ifadelerini kullandı.

Kaya, yeni dönemde de Gaziveren’in altyapısından çevre düzenlemelerine, sosyal yaşamından belediye hizmetlerine kadar ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Gaziveren ziyaretinde CTP heyeti, bölge halkıyla birebir görüşmeler gerçekleştirerek seçim bildirilerini dağıttı ve yeni döneme ilişkin projelerini paylaştı.